Grupo Argos, entre las empresas con mejor reputación del país según el ranking Merco 2025

Grupo Argos se consolidó nuevamente entre las empresas con mejor reputación en Colombia, de acuerdo con los resultados del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025. El conglomerado alcanzó la sexta posición en el ranking general, su mejor ubicación hasta la fecha, y se mantuvo por sexto año consecutivo como el grupo empresarial más admirado del país.

Las compañías que conforman el grupo también obtuvieron resultados sobresalientes. Cementos Argos se ubicó en el puesto 15 de la medición y se mantuvo como líder en el sector de materiales de construcción. Celsia, dedicada al negocio de la energía, ocupó la posición 45 en el listado general y la tercera dentro de su sector. Por su parte, Odinsa, enfocada en concesiones viales y aeroportuarias, alcanzó el puesto 155 y el cuarto lugar entre las empresas de construcción e infraestructura.

De acuerdo con Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, este reconocimiento “es el resultado del trabajo consistente de nuestro talento y de decisiones que privilegian la transparencia, la excelencia operativa y el impacto positivo en los países donde tenemos presencia”.

Los resultados de Merco reflejan el impacto de la ejecución estratégica del conglomerado y su desempeño ambiental y social. Entre los hitos recientes se destacan la culminación del proyecto de escisión con el cual se distribuyeron más de 10,8 billones de pesos a los accionistas, programas de recompra de acciones por cerca de 800 mil millones de pesos y un portafolio de inversiones cercano a los 40 billones de pesos en materiales de construcción e infraestructura.

Con más de nueve décadas de historia, Grupo Argos continúa fortaleciendo su reputación y liderazgo empresarial, aportando al desarrollo sostenible.