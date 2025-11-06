Accionistas de Grupo Argos ganan más de 47 % en valorización durante 2025 impulsados por la escisión

Medellín, Antioquia

Los accionistas de Grupo Argos están experimentando uno de los mejores años de retorno de la última década. En lo corrido de 2025, el valor de sus inversiones ha crecido más de un 47 %, resultado del efecto conjunto del Proyecto de Escisión con Grupo Sura y del comportamiento positivo de las especies ordinaria y preferencial en el mercado bursátil colombiano.

Según la compañía, la valorización acumulada para quienes poseen acciones ordinarias alcanza el 47,5 %, mientras que los tenedores de acciones preferenciales registran un incremento aún mayor, del 50,2 %. Este rendimiento incluye los COP 10,8 billones distribuidos a los accionistas en forma de acciones de Grupo Sura, equivalentes a 0,23 acciones ordinarias de Grupo Sura por cada acción de Grupo Argos.

La escisión con Grupo Sura dispara el valor del portafolio

El análisis consolidado revela que, al sumar el valor de las acciones de Grupo Argos y las acciones de Grupo Sura entregadas en el proceso de escisión, el portafolio de los inversionistas se fortaleció de manera significativa entre enero y el 5 de octubre de 2025.

En el caso de la especie ordinaria, el valor del portafolio pasó de COP 20.600 al inicio de 2025 a COP 30.381 para el 5 de octubre, impulsando la rentabilidad total al 47,5 %. Para la especie preferencial, el incremento llevó la valorización al 50,2 %, con un avance desde COP 15.440 hasta COP 23.190 en el mismo periodo.

Recompras, liquidez y disciplina financiera: la estrategia de revelación de valor

Grupo Argos aseguró que estas cifras no son coyunturales, sino resultado de una estrategia empresarial destinada a cerrar la brecha entre el valor fundamental de sus activos y el precio de mercado.

La compañía destacó tres frentes principales:

El primero es el programa de recompra de acciones aprobado en Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, que suma hasta COP 1 billón de manera consolidada. En los próximos días, este monto se duplicará con la ejecución de una nueva recompra aprobada por Cementos Argos por USD 230 millones.

El segundo frente es el programa de formador de liquidez, que está operativo desde el 24 de septiembre. Su función es mantener presencia constante de puntas de compra y venta en las especies ordinaria y preferencial, lo que facilita la formación de precio y mejora la negociabilidad de los títulos.

El tercer eje corresponde a la ejecución estratégica de la última década, que ha incluido 25 transacciones de simplificación corporativa y foco por más de USD 2.000 millones, además de la reducción de la deuda neta consolidada a niveles cercanos a cero. A esto se suman iniciativas como SPRINT en Cementos Argos y EnergizarC en Celsia, orientadas a aumentar eficiencia, rentabilidad y competitividad en sus negocios.