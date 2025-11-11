Bus del SITP arrolló a un ciclista y le causó la muerte en Bosa

Familiar de Édgar Castañeda, ciclista que murió tras ser arrollado por un bus del SITP, denunció falta de respuesta por parte de la empresa TransMilenio S.A., luego del fatal accidente ocurrido el sábado 08 de noviembre en la noche en el sector de Bosa, San José.

Según relató Gina, sobrina de la víctima, el hecho se registró hacia las 8:30 de la noche, cuando Castañeda regresaba a su casa después de trabajar.

En videos de cámaras de seguridad se observa que un carro se estaciona delante del ciclista, quien intenta esquivarlo y, en ese momento, es embestido por un articulado amarillo que transitaba a alta velocidad.

“El bus lo golpea por detrás, mi tío cae y el vehículo le pasa por encima. Después intentó arrancar, pero ya se había dado cuenta de lo que había pasado”, narró la mujer.

El ciclista fue trasladado 40 minutos después a la Clínica de Kennedy, donde llegó con fracturas en las piernas, cadera y una hemorragia interna. Pese a una amputación de emergencia, el hombre de 65 años, murió en la madrugada del domingo 09 de noviembre.

La familia asegura que TransMilenio no se había pronunciado ni había establecido contacto con ellos.

“No nos han llamado, no han preguntado nada, ni siquiera si mi tío falleció”, señaló Gina, quien pidió que la empresa y el conductor, identificado como Marco Rodríguez, asuman su responsabilidad.

#BOGOTÁ Un bus del SITP estuvo involucrado en un accidente de tránsito en donde murió un ciclista. Caracol Radio confirmó que el siniestro ocurrió en la noche del pasado sábado 8 de noviembre en la localidad de Bosa.



Según contaron los familiares, el hombre identificado como… pic.twitter.com/ARRUIm7k61 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

¿Qué dicen desde TransMilenio?

Sin embargo, en un comunicado emitido por la empresa TransMilenio S.A., lamentó el siniestro vial y aseguró que, una vez reportado el hecho, activó los protocolos de atención.

“Tan pronto fue reportado el hecho, al lugar acudieron representantes del concesionario ETIB S.A.S., la Policía y una ambulancia que prestó la oportuna asistencia al lesionado, quien fue trasladado a un centro asistencial”, indicó la entidad.

TransMilenio también aseguró que ha entablado contacto con la persona afectada y que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.

Asimismo, anunció que continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos los actores viales.

Por el momento, este accidente que ocurrió en la localidad de Bosa, está siendo investigado por las autoridades de tránsito para esclarecer los hechos.

