Accidente entre dos buses del Sitp dejó 23 personas afectadas en el Sur de Bogotá

Un accidente entre dos buses del SITP se registró en horas de la mañana en la localidad de Tunjuelito, en la Av. Boyacá con carrera 36A, sentido Sur - Norte.

Según información de la Secretaria de Salud, este hecho dejó 23 personas afectadas, entre ellas un menor de 11 años, quien recibió valoración médica junto a otra persona por parte de las ambulancias, sin embargo, no requirieron traslado.

Aunque no se conoce mayor información sobre como se produjo el accidente, la empresa Transmilenio lamentó el hecho y afirmó que los buses implicados son propiedad del concesionario Consorcio Suma S.A.S.

Asimismo, aseguraron que tan pronto conocieron el accidente activaron los protocolos de atención y señalaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro y seguirán reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de la comunidad usuaria.

[06:58 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre buses zonales en la localidad de Tunjuelito, Av. Boyacá con carrera 36A, sentido Sur - Norte.



🚑👮‍♂️Ambulancias y unidad de @TransitoBta en el lugar. pic.twitter.com/lL7UjCQFFf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 4, 2025

Otras afectaciones de movilidad durante la mañana del 04 de noviembre

En horas de la mañana también se registro un accidente entre un motociclista y camión en la calle 8C Bis con carrera 82B.

[09:36 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial con fatalidad entre motociclista y camión en la calle 8C Bis con carrera 82B.



👮‍♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta y grupo de criminalística. pic.twitter.com/LKauZRO80D — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 4, 2025

Asimismo, se reportaron otros dos accidentes entre un camión y un motociclista, así como el de un bus y un peatón.

