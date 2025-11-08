Abogado de víctimas del accidente en Engativá advierte que ocultar pruebas podría acarrear cárcel

Colombia

El abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las víctimas del fatal accidente ocurrido el 31 de octubre en Engativá, confirmó que ya están plenamente identificados los ocupantes del vehículo particular involucrado en el siniestro que dejó sin vida a Viviana Marcela Suárez Isaza y a su pareja sentimental.

Castellanos desmintió que los implicados hubiesen contratado un conductor elegido y señaló que uno de los ocupantes, de nacionalidad extranjera, “compartió con la pareja desde las tres de la mañana dentro del establecimiento”, según los avances de la investigación.

El bar no ha entregado los videos de seguridad

El abogado advirtió que el bar Dejavú, donde los ocupantes del carro estuvieron antes del accidente, aún no ha entregado los videos de las cámaras internas, pese a los requerimientos de las autoridades.

Frente a esto, Castellanos recordó que ocultar, alterar o destruir pruebas constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano, con penas de 4 a 12 años de prisión y multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“El equipo que representa a las víctimas no tendrá la mínima duda de suscribir las denuncias correspondientes contra quienes pretendan obstruir el cauce natural del proceso”, afirmó Castellanos.

El accidente en Engativá

El siniestro se registró en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el barrio Álamos, cuando un vehículo particular colisionó con un bus del transporte público, un furgón y tres motocicletas.

El impacto dejó dos motociclistas muertos y tres personas heridas. Testigos aseguraron que el automóvil, un Volkswagen blanco con luces decorativas, hacía parte de una rodada de Halloween organizada la noche anterior por promotores de piques en Bogotá.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el conductor se encontraba en estado de embriaguez y establecer las responsabilidades correspondientes.