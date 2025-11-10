¿Quién es el conductor que atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá?: esto se sabe

Bogotá amaneció con conmoción debido al último accidente de tránsito que se presentó en el sur de la ciudad y que dejó al menos 11 personas heridas, entre esas 2 menores de edad se debaten entre la vida y la muerte.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad. El taxista bajaba por una vía a alta velocidad y se encontraba en estado de embriaguez lo que hizo que perdiera el control y embistiera a las personas.

El conductor identificado como José Eduardo Chala, vive en el barrio Santa Rita y es muy conocido en el sector, al parecer por tener problemas de alcohol.

“Este señor lleva más de cinco años también tomando alcohol todos los días. Es una persona ebria que todo el tiempo está como bajo los efectos del alcohol y que va manejando taxi hace más de cinco años”, señaló Juana Valentina Torres, prima de los menores en grave estado de salud.

Como este hombre es tan conocido en la zona, lo que la familia pide a la comunidad es que no haga justicia por mano propia.

Antecedentes de multas:

El hombre conducía un vehículo tipo taxi con placas VDW 626 ya registraba dos comparendos de tránsito que todavía no ha pagado.

El primer comparendo, de acuerdo con la plataforma de tránsito, es por recoger pasajeros en un lugar prohibido. Esto habría pasado el 29 de junio de 2022 y está falta es categorizada como C19 que tiene un costo por 468.500 pesos, pero como no ha pagado la obligación, actualmente la cifra asciende a 643.449 pesos.

Además, el pasado 23 de mayo de 2025, se imputó un segundo comparendo por exceso de velocidad sobre la avenida Boyacá con avenida Las Américas. Esta multa tiene normalmente un valor por 604.100 pesos, pero como tampoco ha sido pagada, asciende a 625.008 pesos.