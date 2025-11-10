Taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía

Este es el estado de salud de los menores de edad arrollados por un taxista ebrio en Bogotá

En la mañana de este lunes 10 de noviembre, ante el Juez 45 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos al conductor identificado como José Eduardo Chala, señalado de arrollar a al menos 11 personas, entre ellas a dos menores de edad que se debaten entre la vida y la muerte.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad. El taxista bajaba por una vía a alta velocidad y se encontraba en estado de embriaguez lo que hizo que perdiera el control y embistiera a las personas.

El hombre aceptó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa con lesiones personales dolosas agravadas que le imputó el ente acusador que, también pedirá que sea enviado a la cárcel.

El procesado vive en el barrio Santa Rita y es muy conocido en el sector, al parecer por tener problemas de alcohol.

“Este señor lleva más de cinco años también tomando alcohol todos los días. Es una persona ebria que todo el tiempo está como bajo los efectos del alcohol y que va manejando taxi hace más de cinco años”, señaló Juana Valentina Torres, prima de los menores en grave estado de salud.