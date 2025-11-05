Cierre en la vía Bogotá - Girardot por accidente múltiple de vehículos que dejó dos personas muertas

La concesión Vía Sumapaz aseguró que el Kilometro 3 de la vía Bogotá - Girardot se encuentra cerrada por la atención de un siniestro vial múltiple entre varios vehículos.

En este momento unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Policía Judicial atienden el evento.

Desde la concesión le recomiendan a los usuarios tomar como rutas alternas la variante de Girardot y continuar hasta el municipio de Flandes, para vehículos livianos y los de carga deberán continuar por la variante de Girardot hasta el desvío de Honda.

¿Qué detalles se conocen del accidente?

Según la concesión en este accidente estarían involucrados un automóvil particular, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y tres motocicletas.

De acuerdo con información preliminar, hasta el momento hay dos personas fallecidas y siete lesionadas, que fueron remitidas a centros asistenciales y cuyo estado se encuentra por confirmar por parte de las autoridades competentes.

La Concesión se encuentra en la zona apoyando la atención de la emergencia, realizando la señalización correspondiente y en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte se está desviando el tráfico por el paso urbano del municipio de Ricaurte.

Asimismo, y mientras se realizan las labores pertinentes por parte de Policía Judicial, se recomienda movilizarse por la variante de Girardot.