Cuarto tren del Metro de Bogotá sufrió accidente de tránsito: esto se sabe

Bogotá D.C

La Empresa Metro Línea 1 informó a través de un comunicado de prensa que los vagones del cuarto tren de la Primera Línea del Metro de Bogotá sufrieron un accidente de tránsito el pasado jueves 30 de octubre, cuando estaban siendo trasladados hacia el puerto de Qingdao en China.

“Tras una evaluación inicial de la condición de los vagones afectados, el Contratista tomó la decisión de transportar la totalidad de los vagones de vuelta a la fábrica para diagnosticar su condición”, indicaron.

Algunos de los seis vagones que componen el tren, resultaron con daños, por lo que las autoridades locales de tránsito atendieron la emergencia e iniciaron una investigación para esclarecer las causas de este siniestro vial que comprometió el transporte de la obra de más importante de la capital colombiana.

De igual manera, Metro Línea 1 aseguró que “adelanta todas las acciones a su alcance para mitigar los impactos causados por la situación descrita” y para que se cumplan con los tiempos estipulados para su llegada a Bogotá.

De acuerdo con la empresa, esta situación no afecta el transporte de los vagones del quinto tren previsto para el 21 de noviembre.

Llegada de trenes del Metro a Bogotá

A finales de octubre de 2025, ya estaban en Bogotá los primeros tres trenes de la Primera Línea del Metro. A pesar del incidente con el cuarto tren que tuvo que ser retenido en China por un accidente, la Empresa Metro de Bogotá indicó que mantiene el cronograma previsto para este año.