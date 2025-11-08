Gobierno lanzó la estrategia “Huella Azul” para fortalecer servicios de acueducto en el país

El Gobierno Nacional presentó Huella Azul, una estrategia liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que busca mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en los municipios más pequeños del país.

La iniciativa está dirigida a los pequeños prestadores de servicios públicos domiciliarios que, según el Indicador Único Sectorial de la Superintendencia de Servicios Públicos, registran un nivel de riesgo alto en su gestión. En 2023, el 84 % de ellos presentó dificultades técnicas, administrativas y financieras.

Durante el lanzamiento, la viceministra de Agua, Mónica Garzón Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de estas empresas locales para garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico.

“Con Huella Azul queremos mejorar la calidad, cobertura y sostenibilidad de los servicios públicos, reconociendo el esfuerzo de quienes llevan el agua a los territorios”, afirmó.

La estrategia contempla un diagnóstico participativo con las comunidades, planes de trabajo personalizados y el acompañamiento técnico con el enfoque “aprender haciendo”.

Además, busca promover alianzas con organismos de cooperación internacional y el sector privado.

Huella Azul iniciará su implementación en 33 municipios del país, entre ellos Puerto Nariño (Amazonas), Malambo (Atlántico), Maicao (La Guajira), Tadó (Chocó) y Zarzal (Valle del Cauca).

Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio pretende fortalecer la gestión local, promover la sostenibilidad de los servicios públicos y transformar la relación con el agua, entendiéndola como un bien común que ordena el territorio.

