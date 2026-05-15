Lista por cédula de beneficiarios que reciben Renta Joven mayo 2026: Fechas y dónde reclamar el pago

En 2026, el programa de Renta Joven beneficia a 124.598 participantes, entre estudiantes de instituciones de educación superior (IES) y aprendices del SENA.

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De acuerdo con Prosperidad Social, para el segundo ciclo de pagos de 2026 la inversión será de 64.577 millones de pesos, para cumplir los pagos bajo los siguientes conceptos:

Estudiantes de educación superior: Por permanencia y excelencia del segundo semestre de 2025.

Por permanencia y excelencia del segundo semestre de 2025. Aprendices del SENA: Correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026.

¿Cuáles son las fechas y modalidades de pago de Renta Joven 2026?

Prosperidad Social anunció que los pagos se realizarán de forma escalonada para los beneficiarios bancarizados y los puntos autorizados para el cobro en la modalidad de giros.

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Pagos a cuenta bancaria

El DPS realizará el pago para 97.892 jóvenes participantes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de forma escalonada, durante cuatro días, desde el próximo 19 de mayo de 2026.

Los pagos y fechas son los siguientes, según el último dígito del documento de identidad:

19 de mayo: 1, 2 y 3.

1, 2 y 3. 20 de mayo: 4, 5 y 6.

4, 5 y 6. 21 de mayo: 7 y 8.

7 y 8. 22 de mayo: 9 y 0.

Pagos por giro

Prosperidad Social anunció que 26.706 estudiantes que reciben las transferencias de Renta Joven mediante la modalidad de giro podrán acercarse a los puntos de SuRed y SuperGiros, del 19 al 28 de mayo de 2026.

Cabe anotar que la entidad recalcó que en esta ocasión no habrá ampliación de la fecha de entrega, por lo cual recomendó a los participantes retirar la referencia en los plazos establecidos.

¿Cómo inscribir la cuenta bancaria para los pagos de Renta Joven?

En el mismo comunicado, el DPS indicó que desde el 19 hasta el próximo 15 de junio de 2026, los participantes de Renta Joven podrán crear sus datos financieros y registrar así el producto bancario de su preferencia en el Portal del Joven para recibir las próximas transferencias en esta modalidad.

Para registrar la cuenta bancaria, ingrese al portal web de Renta Joven con su usuario y contraseña y siga las instrucciones para validar sus datos en el Portal del Joven.

La entidad aclaró que este registro comenzará a aplicar únicamente a partir del tercer ciclo de 2026. Tenga en cuenta que este proceso se hace una única vez y está dirigido a quienes actualmente reciben la transferencia a través de giro.