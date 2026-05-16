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16 may 2026 Actualizado 03:29

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Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto 15 de mayo de 2026: último sorteo

Estos son los resultados de las loterías y el MiLoto de este viernes 15 de mayo de 2026. Conozca los números de la suerte.

Logos de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander. Fotos: redes sociales loterías de Medellín, Risaralda y Santander

Logos de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander. Fotos: redes sociales loterías de Medellín, Risaralda y Santander

Logos de las loterías de Medellín, Risaralda y Santander. Fotos: redes sociales loterías de Medellín, Risaralda y Santander

Lina María Vegavegacabravegacabra

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La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY viernes 15 de mayo de 2026

Este viernes 15 de mayo de 2026 se jugó el sorteo de la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

  • El ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es: PRÓXIMAMENTE...

Resultados de la Lotería de Santander hoy viernes 15 de mayo de 2026

Este viernes 15 de mayo de 2026, se jugó el sorteo 5069 de la Lotería de Santander por un premio mayor.

  • El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es: PRÓXIMAMENTE...

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 15 de mayo de 2026

Este viernes 15 de mayo de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

  • El resultado del premio mayor del sorteo es: PRÓXIMAMENTE...

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados de MiLoto hoy viernes 15 de mayo de 2026

Este 15 de mayo de 2026 se jugó el acumulado de Miloto. Conozca a continuación los resultados del sorteo:

Los números ganadores son: PRÓXIMAMENTE...

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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