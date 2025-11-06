Gobernación de Cundinamarca firmó millonarios convenios para que municipios tengan agua potable

Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que se firmaron 70 convenios entre las empresas públicas del departamento y más de 55 municipios para garantizar el agua y el saneamiento.

El propósito de esta firma es elaborar estudios y diseños de planes para la construcción de acueductos y alcantarillados, plantas de tratamiento de agua potable y de reposición de redes. Además, se asignaron recursos para la adquisición de 14 vehículos compactadores.

“ Logramos seguir cumpliendo nuestras metas en materia de agua potable y saneamiento básico, en donde garantizamos que nuestros ciudadanos tengan mejor acceso a servicios públicos y que en materia de saneamiento básico no sigamos contaminando fuentes hídricas importantes para el desarrollo de nuestras regiones”, indicó Rey.

Estos convenios representan una inversión total de 235.000 millones de pesos y no dependen de la volatilización del Gobierno Nacional por lo que representa un logro para la región.