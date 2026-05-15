Precio del café para el día de HOY en Colombia, 15 de mayo, según la FNC: volvió a caer
La Federación Nacional de Cafeteros informó una variación en el precio del café en Colombia. Conozca cómo se cotiza para este viernes 15 de mayo.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para hoy viernes 15 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.
Con esto en cuenta, la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.
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Este es el precio del café en Colombia para HOY viernes 15 de mayo de 2026.
De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 15 de mayo se cotizará en $2,212,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, jueves 14 de mayo, cuando el precio también se situó en $2,268,000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este jueves 14 de mayo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, viernes 15 de mayo
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este viernes 15 de mayo. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,212,500 // Kilo: 17,700 // ARROBA: 221,250
- BOGOTÁ: Carga: 2,211,250 // Kilo: 17,690 // ARROBA: 221,125
- BUCARAMANGA: Carga: 2,210,875 // Kilo: 17,687 // ARROBA: 221,088
- BUGA: Carga: 2,213,250 // Kilo: 17,706 // ARROBA: 221,325
- CHINCHINÁ: Carga: 2,212,375 // Kilo: 17,699 // ARROBA: 221,238
- CÚCUTA: Carga: 2,210,375 // Kilo: 17,683 // ARROBA: 221,038
- IBAGUÉ: Carga: 2,211,625 // Kilo: 17,693 // ARROBA: 221,163
- MANIZALES: Carga: 2,212,375 // Kilo: 17,699 // ARROBA: 221,238
- MEDELLÍN: Carga: 2,211,625 // Kilo: 17,693 // ARROBA: 221,163
- NEIVA: Carga: 2,210,750 // Kilo: 17,686 // ARROBA: 221,075
- PAMPLONA: Carga: 2,210,500 // Kilo: 17,684 // ARROBA: 221,050
- PASTO: Carga: 2,210,500 // Kilo: 17,684 // ARROBA: 221,050
- PEREIRA: Carga: 2,212,375 // Kilo: 17,699 // ARROBA: 221,238
- POPAYÁN: Carga: 2,212,625 // Kilo: 17,701 // ARROBA: 221,263
- SANTA MARTA: Carga: 2,214,125 // Kilo: 17,713 // ARROBA: 221,413
- VALLEDUPAR: Carga: 2,211,750 // Kilo: 17,694 // ARROBA: 221,175
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