¿Por qué está llegando el agua amarilla en sectores de Bogotá?: esta es la razón que dio el Acueducto

Durante la mañana de este martes, varios ciudadanos en Bogotá han reportado la presencia de agua de color amarillo saliendo de sus grifos. Las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde usuarios de localidades del norte y occidente de la capital compartieron fotografías mostrando el inusual color del líquido, generando alarma e incertidumbre sobre su potabilidad.

Frente a la creciente preocupación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le contó a Caracol Radio las causas de este fenómeno. Aseguraron que el agua es totalmente potable y no representa un riesgo para la salud de las personas, reiterando que no es una situación generalizada y que ya fue controlada.

Estamos normalizando que el agua en muchos sectores de Bogotá llegue de un color que más parece barro. @AcueductoBogota antes explicaba que por el verano. ¿Ahora por el invierno? ¿Será apta para el consumo humano? Y la ropa queda amarilla. ¿Habrá explicación? pic.twitter.com/29HYhIXZrb — Luis Arturo Páez Murillo (@arturopaez) November 4, 2025

Esta es la causa de que el agua salga amarilla en sectores de Bogotá

De acuerdo con la entidad, la coloración amarillenta es una consecuencia directa y temporal de las obras de optimización y mantenimiento programado ejecutadas durante el fin de semana en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, la más grande de Colombia y responsable de suministrar aproximadamente el 70% del agua potable que consume Bogotá.

Para llevar a cabo estos trabajos de manera segura, fue necesario ajustar la operación del sistema de abastecimiento. La EAAB detalló que “se aumentó el caudal por la Planta de Tibitoc", otra de las grandes instalaciones de tratamiento de la ciudad. Este cambio operacional generó una alteración en la velocidad del flujo de agua dentro de la extensa red de tuberías.

“Esto generó cambios en la velocidad del agua en las tuberías y temporalmente coloración del agua en algunos sectores del norte y occidente de la ciudad”, explicó el Acueducto. La empresa fue enfática en señalar que “el agua sigue siendo potable”.

¿Qué sectores se pudieron afectar?

El operativo de mantenimiento, de carácter preventivo, se desarrolló entre las 8:00 p.m. del domingo 2 de noviembre y las 10:00 a.m. del lunes 3 de noviembre de 2025. Estas labores, esenciales para garantizar la operatividad y confiabilidad del sistema de acueducto de la capital, requirieron una suspensión temporal del servicio en sectores específicos de localidades como Usaquén (parte alta), Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha (parte alta).

Asi turbia y amarilla esta llegando el agua hoy en bogota señor alcalde Galan y Acueducto de bogota no apta para consumo pic.twitter.com/yzr0YNFZCl — Lininson Renteria (@LininsonRenteri) November 4, 2025

Una vez finalizados los trabajos en la Planta Wiesner y al restablecerse el flujo normal de agua, se produjo el arrastre de sedimentos minerales, principalmente hierro y manganeso, que se habían depositado en las paredes de las tuberías. Este desprendimiento natural es lo que causa la coloración amarilla o marrón. Es un fenómeno similar a lo que ocurre cuando se lava un tanque de almacenamiento.

La situación ya está controlada

La EAAB confirmó que “las obras ya finalizaron y el sistema se encuentra estabilizado”, lo que permitirá que la coloración irá desapareciendo progresivamente en las próximas horas. Para acelerar este proceso y devolver el color natural al agua, los equipos operativos de la empresa adelantan labores de lavado de tuberías mediante la apertura controlada de hidrantes estratégicos en la red.

Mientras el sistema se normaliza por completo, el Acueducto recomienda a los usuarios en las zonas afectadas: