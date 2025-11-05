Tras despido de viceministro de Agua en consejo ministerial, Minvivienda designó viceministra

Durante el consejo de ministros que se realizó hace dos semanas, el presidente Gustavo Petro anunció durante la transmisión, la salida del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Steven Libreros. En medio del consejo de ministros el mandatario expresó su inconformidad con el retraso en la implementación del nuevo régimen tarifario de aseo, y así mismo aseguró que Libreros se oponía al proyecto “Basura Cero” y le daba más peso a los gremios que al programa del Gobierno.

Tras la salida de Libreros, el Ministerio de Vivienda confirmó el 5 de noviembre 2025 el nombramiento de Mónica Garzón Rodríguez como viceministra encargada, Garzón se desempeñaba como Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del ministerio. De igual manera, anunciaron que esperan que en las próximas semanas desde el Gobierno se designe a la persona que ocupará el cargo de manera definitiva.

Los jalones de oreja de Petro en consejo de ministros: despidió al viceministro de Agua

El presidente Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros, que estuvo acompañado de varios jalones de oreja, por demoras y algunas excusas de los funcionarios para el cumplimiento de sus labores en los Ministerios.

El primer disgusto de la noche fue con la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, con quien el alto mandatario tuvo un choque por no haberle informado sobre el bajo presupuesto para el servicio de agua en el país y por el tema del alcantarillado. En ese momento, la jefa de la cartera no se dejó y le respondió al presidente: “Firmamos un conpes para aviones de guerra y me dolió hacerlo, porque la prioridad debe ser el agua”.

Vinieron los despidos, se trató del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros, a quien el presidente Petro despidió en plena emisión, al argumentar que se estaba atravesando en la implementación del programa de Gobierno sobre el nuevo régimen tarifario de aseo.

Pero la tensión no se acabó con este despido, porque tan solo unos minutos después, el alto mandatario anunció un revolcón en el Ministerio de Vivienda para garantizar que se cobren las tarifas justas en acueducto y recolección de basuras.

Ministerio de vivienda avaló la fase 5 del segundo acueducto de Ibagué ¿En qué consiste?

En diálogo con Caracol Radio, Roberto Santofimio, gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, confirmó que se logró que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entregara la viabilidad técnica para avanzar con los trámites de la fase cinco del Segundo Acueducto.

“Ya tenemos un aval que el proyecto esta viabilizado por la parte técnica y estamos en las gestiones para conseguir la financiación. Se trata entonces de una tubería desde Ambalá hacía un nuevo tanque que se construiría en el sector de Santa Anta y de allí, conducir el suministro hasta la calle 148 para poder cubrir toda esta zona”, explicó Santofimio a Caracol Radio.

El proyecto contempla un sistema matriz de agua potable de El Salado que permite entregar más continuidad del servicio del líquido vital en la comuna Siete. Dicha fase alcanzaría una inversión cercana a los $21.500 millones.

Las obras avaladas serán fundamentales para fortalecer la prestación del servicio de agua a la comuna 7 de la capital del Tolima, zona que por décadas ha registrado problemas en el suministro del preciado líquido.