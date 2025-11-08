¡Histórico! Pereira tendrá Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Los recursos están asegurados

Pereira

En un hecho histórico para el desarrollo ambiental de la región, se firmó el Convenio de Uso de Recursos No. 1448 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía de Pereira, la Alcaldía de Dosquebradas, Aguas y Aguas de Pereira, Serviciudad y la Carder, con el objetivo de garantizar los recursos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas.

El convenio, cuya inversión asciende a cerca de medio billón de pesos, representa el cierre financiero definitivo de una de las obras más esperadas y trascendentales en materia de saneamiento ambiental para el área metropolitana.

Foto: Alcaldía de Pereira. Ampliar

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, destacó que esta alianza institucional formaliza los compromisos económicos y técnicos necesarios para iniciar el proceso de licitación, adjudicación e intervención del proyecto, que deberá culminar para el 2031.

“Muy contento porque hemos hecho el anuncio a los pereiranos que se ha firmado el Convenio que garantiza los recursos para la construcción de la PTAR, cerca de medio billón de pesos cuesta la construcción de esta macro obra que permitirá sanear las fuentes hídricas del municipio de Pereira. Esto genera un impacto ambiental a nivel municipal, metropolitano y regional”, explicó el mandatario municipal.

La PTAR será una infraestructura de alto impacto ambiental y social, que permitirá el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Pereira y Dosquebradas, evitando que los vertimientos lleguen a los ríos Otún y Consota, principales fuentes hídricas que abastecen la región. El proyecto busca recuperar el equilibrio ecológico de estas cuencas, reducir la contaminación, mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar el suministro de agua para las futuras generaciones.

Mónica Saldarriaga, gerente de Aguas y Aguas de Pereira, contó sobre la importancia de construir esta PTAR y el beneficio que tendrá para el área metropolitana.

“Nadie quiere tener la casa sucia, todos queremos verla limpia, agradable, que huela bien. Eso significa la PTAR: que las aguas residuales ya no llegarán a los ríos Otún y Consota, sino que serán tratadas y devueltas limpias. Es una magnitud de ejecución sin precedentes, que marcará un antes y un después en la historia ambiental de Pereira”, afirmó Saldarriaga.

Foto: Alcaldía de Pereira. Ampliar

El acuerdo es el resultado de un proceso técnico y administrativo entre varias entidades y, aunque se habló por más de tres décadas de la PTAR, la actual administración de Pereira logró gestionar ante el Gobierno Nacional la aprobación de los recursos en varias etapas:

La obtención del aval técnico favorable, la aprobación de un documento CONPES por parte del ente central y la gestión de vigencias futuras por parte de las entidades participantes, lo que permitió garantizar la sostenibilidad financiera de una obra considerada la más importante en la historia ambiental de Pereira.

La construcción de la PTAR marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo urbano y sostenible del área metropolitana, posicionando a Pereira y Dosquebradas como referentes nacionales en la gestión responsable de los recursos hídricos y la protección ambiental.

Con esta iniciativa, el área metropolitana de Pereira avanza hacia un futuro más limpio, sostenible y con una infraestructura moderna para el tratamiento de sus aguas residuales.

Lea también: Risaralda es sede de la 78ª Feria Nacional Cebú, se esperan más de 20 mil asistentes