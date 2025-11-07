Gobierno transfiere predio para construir planta desalinizadora que garantizará agua en Santa Marta

En el marco de la agenda programática de la Cumbre Celac de la Unión Europea, que se lleva a cabo en Santa Marta, el Gobierno Nacional anunció un paso decisivo en la solución estructural al problema de agua que por décadas ha afectado a la ciudad.

Durante una rueda de prensa encabezada por la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, y la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, así como la Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Amelia Pérez, se confirmó la transferencia definitiva del predio ubicado en Pozos Colorados, donde se construirá la planta desalinizadora de Santa Marta, proyecto considerado la obra más importante de los últimos años para garantizar el suministro estable de agua potable.

Entrega de terrenos

Mediante la Resolución 597 de 2025, la SAE formalizó la entrega del terreno de aproximadamente cuatro hectáreas a la empresa de servicios públicos del Distrito, ESSMAR ESP, “a título traslaticio de dominio y con valor social”, según explicó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez.

Indicó que valor del inmueble, estimado en más de 86 mil millones de pesos, será destinado al desarrollo del proyecto, que ya cuenta con estudios técnicos y acompañamiento del Ministerio de Vivienda.

“Este acto simboliza el compromiso del Gobierno con una ciudad que está próxima a cumplir 500 años y que merece una solución definitiva al agua”, expresó la ministra Helga Rivas, al destacar la gestión articulada entre las entidades nacionales, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital.

