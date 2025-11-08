Veolia y Aguas de Cartagena clausuraron programa Alrededor de Iberoamérica 2025
Participaron más de 200 estudiantes de ocho instituciones educativas
Con la participación de más de 200 estudiantes de ocho instituciones educativas, Veolia y Aguas de Cartagena realizaron la clausura del programa Alrededor de Iberoamérica 2025, una iniciativa socioambiental que busca formar a las nuevas generaciones en el cuidado del planeta y la acción climática.
El evento se llevó a cabo en el Auditorio Provincial del INEM Cartagena y contó con la presencia de autoridades locales, representantes del Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Secretaría de Educación Distrital, Cardique, la Fundación Compas y medios de comunicación de la ciudad.
La versión 2025 del programa giró en torno a la temática “Descarbonización: reducir la huella de carbono para enfrentar el cambio climático”, invitando a los estudiantes a reflexionar sobre la transición hacia una sociedad baja en emisiones y la importancia de adoptar hábitos sostenibles desde sus comunidades educativas.
Durante la jornada se presentaron seis proyectos finalistas que abordaron temas como energías limpias, aprovechamiento de residuos y adaptación de tecnologías sostenibles, reflejando el compromiso y la creatividad de los niños y niñas participantes.
El jurado, conformado por representantes de entidades ambientales y educativas, eligió el proyecto ganador que representará a Cartagena en la fase nacional del programa, junto a los demás ganadores de Colombia y Panamá.
El niño ganador fue John Rocha Arzuza, representante de la Institución Educativa Rafael Núñez, sede Santa Marta, con su proyecto “Sol, viento y agua, amigos de la energía”, una propuesta innovadora que promueve el uso de energías renovables y la conciencia ambiental entre sus compañeros.
El primer lugar de cada país recibirá como premio un viaje a un destino emblemático de Latinoamérica, donde los estudiantes compartirán experiencias y aprendizajes en torno a la educación ambiental.
“Alrededor de Iberoamérica es una iniciativa en la que los niños y niñas son protagonistas del cambio, comprendiendo su papel frente a la descarbonización y la regeneración de los recursos naturales”, destacó Juan Carlos Quintero, gerente general (e) de Veolia Aseo Cartagena.
Por su parte, el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya, resaltó: “Cada niño participante es un embajador del cambio ambiental en nuestra ciudad. Programas como este fortalecen la formación ambiental, fomentan la creatividad y promueven una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible de Cartagena”.
Con este evento, Veolia y Aguas de Cartagena reafirman su compromiso con la educación ambiental, la acción climática y la transformación ecológica, impulsando una nueva generación de líderes ambientales que contribuyen a construir un futuro más limpio, consciente y sostenible para todos.