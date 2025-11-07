¿Lloverá? Pronostico clima del IDEAM HOY viernes en Bogotá y más ciudades de Colombia

Tanto la capital como diferentes ciudades, han presentado en las últimas semanas fuertes lluvias, por lo que, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido popularmente como IDEAM, ha estudiado los estados y dinámicas de los factores ambientales de cada día, esto con el objetivo de estar alerta a cualquier inconveniente relacionado con incendios, deslizamientos, fallas hidrológicas y meteomarinas.

Frente a esto, el IDEAM, bajo el boletín a cargo del meteorólogo de turno, William Oswaldo Riaño Acosta, presento este viernes, 7 de noviembre, presentó el reporte del pronóstico del clima en Bogotá y diferentes ciudades del país.

Pronostico clima HOY viernes, según el IDEAM

El reporte del IDEAM, ha de indicar que desde la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, se ha observado el cielo entre ligeramente y parcialmente nublado en alguna partes del país. Por esta razón, se ha de analizar que por el momento predomina el tiempo seco en la mayoría de regiones.

Asumimos, explica que, se registró un comportamiento de lluvias de carácter ligero en el oriente de la región Amazónica, el occidente de la región Caribe, el sur de la región Pacífica y parte del oriente de la Orinoquia.

¿Cómo estará el clima en Bogotá HOY viernes 7 de noviembre?

El IDEAM indica que, debido a que, durante las horas de la mañana, se anticipó que la capital tenía unas condiciones secas, con nubosidad variable y corto tiempo de sol en algunas partes, el clima en hora de la tarde, se ha de pronosticar que el clima sostenga una nubosidad variada, con probabilidad de lluvias ligeras o moderas en los siguientes sectores:

Suba.

Engativá.

Fontibón.

Usaquén.

Puente Aranda.

Ciudad Bolívar.

Usme.

Por lo el momento se estima que el resto de la ciudad tendrá condiciones nubosas y con lloviznas, y la condición de temperatura alcanzará los 20 °C.

Clima Bogotá HOY viernes por la noche

Además, el reporte indicó que, en las primeras horas de la noche, el cielo estará nublado con lluvias de carácter ligero en sectores como:

Suba

Usaquén

Asimismo, se prevé que en las demás zonas se presenten lloviznas intermitentes.

Clima HOY en las principales ciudades de Colombia: Medellín y Cali

Clima Barranquilla

T. máx.: 33 °C

Predominará el tiempo seco, no obstante, existe la posibilidad de que se presenten lluvias en horas de la tarde/noche.

Clima Cartagena

T. máx.: 32 °C

El cielo estará parcialmente nublado, por lo cual podría llegar a presentarse lluvias o lloviznas esporádicas tanto en horas de la tarde como en horas de la noche.

Clima Medellín

T. máx.: 27 °C

Se prevé que el cielo se encuentre parcialmente nublado, además en algunos sectores se ha de prever lluvias en la tarde y parte de la noche.

Clima Tunja

T. máx.: 19 °C

En Tunja, predominará las condiciones de tiempo seco con nubosidad a lo largo del día, sin embargo, durante la noche se ha de pronosticar lluvias o lloviznas esporádicas.

Clima Bucaramanga

T. máx.: 28 °C

El reporte indica que, existe la posibilidad de que se presenten lluvias en horas de la tarde, aunque ha de predominar el cielo parcialmente nublado.

Clima Cali

T. máx.: 31 °C

El clima en Cali, estará mayormente nublado durante gran parte de la jornada, aunque el IDEAM indica que, no se descartan lluvias en la tarde.