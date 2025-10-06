El fenómeno de la niña podría presentarse en el último trimestre de este año

Corpoboyacá alerta sobre la necesidad de preparar a los municipios ante el Fenómeno de La Niña, emitiendo pautas para prevenir desastres naturales en la región

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, advierte que hay una probabilidad del 71% que se presente el fenómeno de la niña en Colombia entre octubre y diciembre del 2025. Sin embargo, con las proyecciones, este sería posiblemente débil.

Por esto habrá un aumento de lluvias de hasta del 30 % respecto a lo normal en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, y tendría posibles efectos en la agricultura, la infraestructura rural y la seguridad alimentaria.

“Según las predicciones climáticas y las evaluaciones de riesgo agroclimático, en el último trimestre del año, se esperan las condiciones más críticas, debido a que se prevé un aumento de las lluvias en gran parte del país; especialmente, en las regiones Andina y Caribe (entre un 20 % y un 30 % por encima de lo normal). Este comportamiento variable del clima exige una planificación territorial detallada y diferenciada”, dijo Juan Pablo Sandoval, director general de la UPRA.

Sobre los departamentos que podrían presentar exceso de lluvias

En los departamentos de Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Chocó y Huila se espera que se presenten exceso de lluvias entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

“Se estima que más de 67.000 hectáreas dentro de la frontera agrícola nacional presentan riesgo por exceso de lluvias”, dijo el líder del Sigra, en la UPRA, Alfonso Triana.

La presencia de lluvias en estas regiones puede causar: