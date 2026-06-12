Imponen millonaria sanción a Precoltur luego de accidente en Antioquia que dejó 17 muertos

La Superintendencia de Transporte impuso una millonaria sanción de más de $4.200 millones a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur).

La multa se originó tras el trágico accidente del pasado 14 de diciembre de 2025, en la nueva vía Medellín–Costa Caribe, a la altura del municipio de Remedios, nordeste de Antioquia, donde un bus de transporte especial que llevaba una excursión de varios recién graduados del Colegio Liceo Antioqueño del municipio de Bello se salió de la carretera y cayó a un abismo. Allí fallecieron 17 personas y 20 más resultaron heridas.

“Con base en estos hallazgos, la Superintendencia de Transporte impuso sanciones económicas que ascienden a $4.215.821.536 COP, en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y demás disposiciones aplicables”, afirma la entidad.

Durante la investigación, se revisaron las claves, los vehículos, la habilitación de la empresa, los procesos de comunicación entre las operaciones y la capacitación entregada a los conductores responsables.

Producto de ello, se habrían detectado múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros.

“Conductores sin afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social Integral, incumpliendo obligaciones legales. Programas de capacitación incompletos para el personal operativo. Irregularidades en contratos y vinculación de vehículos para la prestación del servicio”, asegura la Supertransporte

La Superintendencia de Transporte reiteró que continuará ejerciendo labores de vigilancia sobre las empresas del sector con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.

“La seguridad de los usuarios es nuestra prioridad. El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar que los servicios de transporte especial se presten de manera segura, confiable y legal en todo el país”, señaló la Superintendencia de Transporte.