Mejores días para ver la Superluna más grande y cometa Lemmon: calendario oficial de noviembre 2025

Noviembre será un mes interesante para los amantes de la astronomía, ya que según el calendario se presentarán varios eventos celestes importantes, entre esos la Superluna más grande del año, el paso del cometa Lemmon y la lluvia de meteoros de Las Leónidas.

Superluna más grande: ‘Luna del Cazador’

De acuerdo con el portal Star Walk, la Luna llena de 5 de noviembre, conocida como la ‘Luna del Cazador’ será una superluna, es decir que será la más grande y brillante del año. Este día, el satélite natural aparecerá un 8 % más grande y un 16 % más brillante que una Luna llena promedio. El mejor momento para verla será a las 8:19 a. m. del sábado.

Una superluna ocurre cuando la órbita de la luna está más cerca (perigeo) a la Tierra al mismo tiempo que está llena. Su término fue acuñado por primera vez en 1979. Suele producirse cada dos años y medio y también se suele utilizar para referirse a la segunda luna llena que se produce en un mismo mes.

Mejor día para ver el cometa Lemmon

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, el cometa Lemmon (C/2025 A6) se perfila como uno de los más brillantes del año. El cometa alcanzará su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, el 8 de noviembre, cuando estará a unos 79 millones de kilómetros de nuestra estrella.

Lea más: Cambios inesperados del cometa 3I/ATLAS: ¿Cada vez más inexplicable? Esto dicen los científicos

La NASA detalló que el pasado 21 de octubre, se acercó al máximo a la Tierra, situándose a unos 89 millones de kilómetros. Lemmon fue descubierto el 3 de enero de 2025 y en un principio se pensó que sería poco relevante. En sus primeras apariciones, su brillo era extremadamente bajo (magnitud 21), similar al de un pequeño asteroide, y no se esperaba que llegara a ser visible ni siquiera con telescopios aficionados.

Los cometas que pueden observarse fácilmente son relativamente raros: en promedio, solo uno o dos logran ese nivel de brillo cada 10 años. “Las estimaciones actuales indican que Lemmon podría alcanzar una magnitud de +3—en astronomía, una magnitud más baja significa un objeto más brillante.

Calendario astronómico de noviembre 2025

2 de noviembre: Venus cerca de Spica, Luna cerca de Saturno y Neptuno

Venus cerca de Spica, Luna cerca de Saturno y Neptuno 5 de noviembre: Superluna llena, máximo de las Táuridas del Sur

Superluna llena, máximo de las Táuridas del Sur 6 de noviembre: Luna cerca de Aldebarán y Urano, ocultación lunar de las Pléyades

Luna cerca de Aldebarán y Urano, ocultación lunar de las Pléyades 8 de noviembre: El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanza el perihelio y el cometa 210P/Christensen alcanza el perigeo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanza el perihelio y el cometa 210P/Christensen alcanza el perigeo 9 de noviembre: Mercurio cerca de Antares; Mercurio entra en movimiento retrógrado

Mercurio cerca de Antares; Mercurio entra en movimiento retrógrado 10 de noviembre: Luna cerca de Pólux y Júpiter

Luna cerca de Pólux y Júpiter 11 de noviembre: Júpiter entra en movimiento retrógrado

Júpiter entra en movimiento retrógrado 12 de noviembre: Máximo de las Táuridas del Norte, ocultación lunar de Régulo, Cuarto menguante

Máximo de las Táuridas del Norte, ocultación lunar de Régulo, Cuarto menguante 13 de noviembre: Mercurio cerca de Marte

Mercurio cerca de Marte 17 de noviembre: Ocultación lunar de Spica; máximo de las Leónidas

Ocultación lunar de Spica; máximo de las Leónidas 19 de noviembre: Luna cerca de Venus

Luna cerca de Venus 20 de noviembre: Luna nueva, Luna cerca de Mercurio

Luna nueva, Luna cerca de Mercurio 21 de noviembre: Urano en oposición, ocultación lunar de Antares, Luna cerca de Marte, máximo de las α-Monocerótidas

Urano en oposición, ocultación lunar de Antares, Luna cerca de Marte, máximo de las α-Monocerótidas 22 de noviembre: El cometa 210P/Christensen alcanza el perihelio

El cometa 210P/Christensen alcanza el perihelio 24 de noviembre: El cometa C/2025 K1 (ATLAS) alcanza el perigeo

El cometa C/2025 K1 (ATLAS) alcanza el perigeo 25 de noviembre: Venus cerca de Mercurio

Venus cerca de Mercurio 28 de noviembre: Cuarto creciente, Saturno finaliza su movimiento retrógrado, máximo de las Oriónidas de noviembre

Cuarto creciente, Saturno finaliza su movimiento retrógrado, máximo de las Oriónidas de noviembre 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado, ocultación lunar de Plutón

Luna cerca de Saturno, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado, ocultación lunar de Plutón 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno

Si Lemmon continua esa tendencia, podría convertirse en el cometa más destacado de este año, visible incluso con cielos despejados y sin contaminación lumínica.

Ahora bien, todos estos eventos se verán a simple vista. Se recomiendan hacerlo desde zonas que no cuenten con tanta iluminación artificial, mucho mejor si es a las afueras de la ciudad, ya que esto hace que la Luna no se pueda visualizar de la mejor manera.

Además, mencionaron que se pueden usar binoculares y telescopios para avistar de una manera más detallada el astro, sus cráteres y demás aspectos que se podrán evidenciar con esta superluna.