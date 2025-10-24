IDEAM activa alarmas: prepárese para un fin de semana con intensas lluvias y posible huracán Melissa

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió su pronóstico del clima para el fin de semana, que abarca desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre de 2025.

Las condiciones climáticas anuncian un escenario de lluvias persistentes en varias regiones del país, mientras que la atención se centra en el Caribe, donde la tormenta tropical Melissa podría intensificarse hasta convertirse en huracán.

Lluvias intensas para el fin de semana y Tormenta Tropical Melissa

De acuerdo con el IDEAM, durante estos tres días se esperan precipitaciones constantes en la región Pacífica, el sur y centro del Caribe, y el centro y norte de la región Andina. Por el contrario, en la Orinoquía y la Amazonía, los cielos estarán con nubosidad dispersa y solo se prevén lluvias ligeras o intermitentes.

Sin embargo, el elemento que acapara la atención es la tormenta tropical Melissa, ubicada en el mar Caribe. Se anticipa que este fenómeno meteorológico se desplace hacia el norte-noreste, con posibilidad de alcanzar la categoría de huracán. Esto representa un riesgo significativo para las zonas costeras y las islas del Caribe colombiano.

Viernes 24 de octubre : La jornada finalizará con condiciones nubosas y precipitaciones en gran parte de la región Pacífica, el sur y centro del Caribe, y sectores del norte y centro de la región Andina. Se esperan lluvias con actividad eléctrica dispersa en departamentos como Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cielos estarán parcialmente nublados con posibilidad de lloviznas.

Sábado 25 de octubre: Al inicio del fin de semana, se prevén lluvias significativas acompañadas de actividad eléctrica en amplios sectores de la región Pacífica, el centro y norte de la Andina, y el sur del Caribe. Los departamentos más afectados serán Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y el sur de Córdoba. También se esperan lluvias de menor intensidad en zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Domingo 26 de octubre: El último día del fin de semana mantendrá los cielos nublados y las precipitaciones en la región Pacífica, el centro y norte de la región Andina, y áreas aisladas del Caribe. Los mayores acumulados de lluvia se estiman en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, y los bordes costeros de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.

Recomendaciones de seguridad para la comunidad

Frente a este pronóstico, el IDEAM ha emitido una serie de recomendaciones clave para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población.

Ante alertas por deslizamientos

Monitoreo constante: En días muy lluviosos, es crucial mantenerse alerta al estado de las vías, especialmente en departamentos con alerta roja por deslizamientos.

Evitar zonas de riesgo: Se sugiere realizar recorridos preferiblemente en el día y identificar áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes.

Comunicación con autoridades: En caso de deslizamientos en carreteras, informar inmediatamente a las autoridades y conductores para activar protocolos de alerta.

Evitar tránsito en pendientes: Se recomienda evitar el tránsito en zonas de alta pendiente para reducir el riesgo de accidentes.

Ante tormentas eléctricas:

Buscar refugio seguro: Ante la presencia de tormentas eléctricas, es fundamental buscar refugio en lugares seguros y evitar zonas abiertas, árboles y estructuras metálicas altas.

Suspender actividades deportivas: Evitar actividades al aire libre durante tempestades para prevenir accidentes por descargas eléctricas.

Revisar estructuras: Asegurar y revisar el estado de techos y estructuras elevadas que puedan colapsar debido a vientos fuertes.

Limpieza de canales: Realizar labores de limpieza en techos, canales bajantes y sumideros para evitar inundaciones.

