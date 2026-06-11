🔴EN VIVO República Checa vs. Corea del Sur: siga la transmisión y el minuto a minuto del partido
El segundo partido del grupo A se disputará en el Estadio Guadalajara.
Corea del Sur afronta este compromiso con la confianza de haber completado una destacada fase clasificatoria, manteniéndose invicta durante todo su recorrido rumbo al Mundial. Los Guerreros Taegeuk llegan además con el impulso de haber asegurado una nueva participación en la máxima cita del fútbol, reafirmando su condición como una de las selecciones más constantes del continente asiático.
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El encuentro también representa una oportunidad especial para el seleccionador Hong Myung-bo, quien busca escribir una página distinta en su segunda etapa al frente del equipo nacional. Tras experiencias pasadas que dejaron un sabor amargo, el técnico espera liderar a una generación que aspira a competir de mejor manera en el escenario internacional.
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Por su parte, la República Checa aterriza en este duelo después de superar un proceso clasificatorio marcado por cambios y dificultades. Los europeos tuvieron que atravesar dos repechajes para conseguir el boleto mundialista, mostrando carácter en momentos decisivos. Ahora intentarán demostrar que su regreso a una Copa del Mundo no es casualidad y que cuentan con argumentos para poner en aprietos a uno de los equipos más sólidos de Asia.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Primer tiro libre de Corea del Sur
Tiro libre de Son Heung-Min que no toma altura y lo rechaza con facilidad Ladislav Krejčí.
Primera llegada de Corea del Sur
Balón largo de Lee Kang-in para Son Heung-Min para un centro al área que rechaza de cabeza el defensor checo
Balones largos buscando la cabeza de los delanteros
El conjunto Europeo quiere aprovechar la superioridad en la estatura para ganar balones de cabeza y así llegar al área con balones elevados.
Inicia el partido
Ya rueda el balón en Guadalajara , segundo partido de la Copa del Mundo, Grupo A.
Salen los jugadores a la cancha
Inicia el protocolo de los himnos con toda la plantilla en el terreno de juego, nueva implementación de la FIFA en este Mundial.
Calientan los jugadores en el terreno de juego
Nóminas confirmadas
Nóminas confirmadas
El equipo Europeo sale para el estadio
Buenas noches , bienvenidos al minuto a minuto del segundo partido del grupo A de la Copa del Mundo.