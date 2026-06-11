🔴EN VIVO República Checa vs. Corea del Sur: siga la transmisión y el minuto a minuto del partido

El segundo partido del grupo A se disputará en el Estadio Guadalajara.

Corea del Sur afronta este compromiso con la confianza de haber completado una destacada fase clasificatoria, manteniéndose invicta durante todo su recorrido rumbo al Mundial. Los Guerreros Taegeuk llegan además con el impulso de haber asegurado una nueva participación en la máxima cita del fútbol, reafirmando su condición como una de las selecciones más constantes del continente asiático.

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El encuentro también representa una oportunidad especial para el seleccionador Hong Myung-bo, quien busca escribir una página distinta en su segunda etapa al frente del equipo nacional. Tras experiencias pasadas que dejaron un sabor amargo, el técnico espera liderar a una generación que aspira a competir de mejor manera en el escenario internacional.

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Por su parte, la República Checa aterriza en este duelo después de superar un proceso clasificatorio marcado por cambios y dificultades. Los europeos tuvieron que atravesar dos repechajes para conseguir el boleto mundialista, mostrando carácter en momentos decisivos. Ahora intentarán demostrar que su regreso a una Copa del Mundo no es casualidad y que cuentan con argumentos para poner en aprietos a uno de los equipos más sólidos de Asia.

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