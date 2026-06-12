30 años de cárcel para expresidente surcoreano por envío de drones a Corea del Norte

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado este viernes a otros 30 años de prisión por el envío de drones a Corea del Norte, una acción que, según la fiscalía, buscaba crear un pretexto para su fallido intento de declarar la ley marcial en 2024.

Fiscales especiales afirmaron en abril que el esfuerzo del destituido mandatario para “fabricar condiciones de guerra” con esas aeronaves no tripuladas socavó la seguridad del Estado.

Esta nueva sentencia se produce después de que Yoon fuera condenado a cadena perpetua en febrero por liderar una insurrección para “paralizar” la Asamblea Nacional de Corea del Sur con su declaración de la ley marcial.

El líder apeló esa pena, al insistir en que su decisión se tomó “únicamente por el bien de la nación”.

Este viernes a Yoon “se le impusieron 30 años de prisión” adicionales por los cargos relacionados con los drones, informó a la AFP un portavoz del Tribunal del Distrito Central de Seúl, sin dar más detalles.

Los fiscales también argumentaron que esa operación aumentó las tensiones con el Norte y provocó la filtración de información clasificada, luego de que varios de esos aparatos sufrieran accidentes y cayeran en territorio vecino, informó la agencia de noticias Yonhap.

El equipo legal de Yoon niega su responsabilidad en los incidentes con los drones. Señalan que el entonces mandatario no dio “ninguna orden previa ni aprobación posterior” a la operación citada por la fiscalía.

Sus abogados afirmaron que la operación fue una respuesta al envío por parte de Pyongyang de globos cargados de basura a través de la frontera ese año y que fue “un acto de legítima defensa” sin relación con la declaración de la ley marcial.

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La defensa desestimó las afirmaciones de la fiscalía calificándolas de “novela especulativa y falsa”.

Los vuelos de drones siguen siendo un punto de fricción en las tensiones entre las dos Coreas, que técnicamente siguen en guerra.

El actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung, expresó su pesar a principios de este año después de que una investigación revelara que funcionarios del gobierno enviaron drones en enero a su hermético vecino dotado del arma nuclear.