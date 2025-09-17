Alerta en el Caribe por onda tropical: 4 departamentos serán los más golpeados por las lluvias

En los últimos días, se ha registrado una alta actividad de lluvias en Colombia en regiones como la Pacífica, el Caribe y la zona Andina. Esto se debe a la alta presencia de nubes que, a su vez, ha disminuido en otros sectores del país.

Al respecto, el Ideam ha señalado precipitaciones más intensas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena o Cesar, algunas de ellas han venido acompañadas de descargas eléctricas. Entretanto, hay otros que presentan condiciones más favorables al registrar un tiempo relativamente seco y escasa nubosidad.

Y es que el clima en regiones como el Caribe presentará condiciones adversas por cuenta de las ondas y los ciclones tropicales que se están presentando sobre el mar. De hecho, el Ideam pronostica que esto afectará principalmente los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena. Mientras que en el Océano Pacífico las lluvias serán persistentes.

¿Qué ondas hay en el mar Caribe?

De acuerdo al reporte del Ideam, hay una onda tropical número 36 que se desplaza desde las aguas del Atlántico Tropical Norte con tumbo al Caribe oriental, pasando por las islas Vírgenes, las de Barlovento septentrionales y el noreste de Venezuela. Esta además se mueve hacia el occidente a una velocidad de entre 10 a 15 nudos, por lo que se pueden registrar lluvias moderadas con tormentas aisladas fuertes, junto a vientos moderados a fuertes.

Sumado a la anterior, está la Depresión Tropical Siete, la cual también se ha formado en el Atlántico tropical central; más exactamente, entre las islas de Barlovento y Cabo Verde. Según indica el Ideam, cuenta con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Asimismo, se desplaza hacia el occidente a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Esto hace que se mantengan lluvias con una intensidad entre moderada y fuerte. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se intensifique en los próximos días.

¿Cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia?

De acuerdo al reporte emitido por el Ideam, el clima en las principales ciudades de Colombia estará de la siguiente manera para este miércoles 17 de agosto.