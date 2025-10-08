Los 5 pueblos más bonitos de Tolima para paseo de puente, según IA: Clima cálido a 3 horas de Bogotá

Tolima es una de las zonas del país que ofrece gran variedad de paisajes y climas por su ubicación en el centro oeste del país, además​ el río Magdalena atraviesa el territorio de sur a norte, lo que le permite ser muy llamativo a la hora de disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Próximamente se acercan varios puentes festivos de fin de año y aquí compartimos algunas recomendaciones para disfrutar de esta región y descubrir cuáles son los pueblos más bonitos según la IA de Google:

Honda: Conocida como “La Ciudad de los Puentes”, atrae turistas por su Centro Histórico colonial bien conservado, el Museo del Río Magdalena, la Catedral Nuestra Señora del Rosario, el Puente Navarro y la Calle de las Trampas. Es un destino enfocado en el turismo cultural, con oferta gastronómica basada en pescados de río y experiencias como paseos en barco.

Posee un clima cálido, al mediodía la temperatura máxima está entre 31 y 33ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 24 y 25 ºC.

Honda se encuentra ubicada a tan solo 3 horas de Bogotá.

Mariquita: Este municipio es rico en historia y tradiciones, invitando a conocer su legado.

Se pueden visitar las Cataratas de Medina para disfrutar de la naturaleza, explorar la histórica Casa de la Segunda Expedición Botánica, admirar los vestigios de la antigua fachada del Convento de Santo Domingo, y vivir las fiestas y el festival del mangostino si viajas en la temporada adecuada.

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía entre los 22 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de 21 °C o sube a más de 36 °C, Mariquita es uno de los pueblos más calurosos del Tolima.

Mariquita está ubicado a 4 horas de Bogotá

Prado: Este pueblo es ideal para quienes buscan sol y diversión acuática, Prado es un destino popular por su represa. La temperatura en esta zona está entre los 23° y 30°

Aquí se puede visitar la Represa de Prado, conocida como el “mar interior de Colombia”, donde se puede realizar deportes acuáticos, visitar islas como la de Morgan y la del Sol, la Cueva del Mohán y la Laguna Encantada. También se puede almorzar pescado fresco, visitar las compuertas y la Cascada del Amor

Prado está ubicado a 4 horas de Bogotá

San Luis: Este pueblo ofrece opciones para los amantes de la aventura, como el parapente y la espeleología, además de disfrutar de la naturaleza en sitios como la laguna río viejo.

Aquí se puede hacer senderismo y nadar en las Cascadas de Chicalá y las Moyas del Poira, además de visitar las Cuevas del Moán y el cobre del río en Payandé. También es posible disfrutar de los paisajes naturales y la gastronomía local, y para los aventureros, hay opciones como el paracaidismo en Xielo.

La temperatura de San Luis tiene temporadas en las que llega incluso hasta los 30°. Para llegar a este pueblo desde Bogotá se requieren de 4 horas.

Murillo: Ubicado en la zona de los Nevados, Murillo ofrece actividades de ecoturismo y un contacto cercano con la naturaleza, especialmente en su páramo.

Cuenta con un clima en general cálido y una gran variedad de temperaturas, que van desde el frío de los páramos que lo cubren hasta las ardientes riberas del río Magdalena. Normalmente su temperatura está en los 27°

En este pueblo se puede hacer turismo natural visitando las Termales La Cabaña, las cascadas como El Silencio o la planta, explorar el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Valle de las Tumbas. También se puede disfrutar de la arquitectura colonial del pueblo, visitar la Iglesia de San Juan Bautista, y participar en actividades de trekking con la vista de los volcanes Ruiz y Tolima

Murillo está ubicado a 4 horas y 30 minutos de Bogotá