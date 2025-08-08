A menos de 1 hora de Bogotá queda el municipio más cálido de Cundinamarca, según el IDEAM: Cuál es // Caracol Radio

Aunque el clima en la capital de la república suele caracterizarse por su ambiente frío y gélido, esto no implica que encontrar lugares cálidos conlleve un viaje extenso y que obligue a los bogotanos a trasladarse a las ciudades cercanas al mar, como lo son Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, al contrario, a las afueras de la ciudad es posible adentrarse en municipios que además de ofrecer cultura e historia, cuentan con un clima que no tienen nada que envidiarle a las metrópolis aledañas al mar.

Es por esta razón que miles de capitalinos alistan sus maletas y arman un plan para visitar los municipios que hacen parte de Cundinamarca; uno de los destinos más apetecidos para quienes buscan escapar del clima frío de Bogotá queda a tan solo dos horas de recorrido vía terrestre y, de acuerdo al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) lo identificó como el municipio más cálido de Cundinamarca.

El municipio más caluroso de Cundinamarca está muy cerca de Bogotá

De acuerdo con datos del IDEAM, el municipio más cálido de Cundinamarca es La Mesa, ubicado a tan solo dos horas en carro desde Bogotá, o quizá una, dependiendo del tráfico.

Este municipio presenta una temperatura promedio anual de entre 24 °C y 28 °C, lo que contrasta notablemente con el clima de la capital colombiana, que suele oscilar entre los 9 °C y 20 °C.

¿Dónde queda La Mesa y cómo llegar?

La Mesa, Cundinamarca, está situada a unos 60 kilómetros al suroeste de Bogotá, y es de fácil acceso por la vía Bogotá–Anapoima. El viaje en carro toma entre 45 minutos y una hora, lo que lo convierte en uno de los destinos preferidos por los capitalinos para pasar un fin de semana cálido, sin necesidad de alejarse demasiado.

¿Por qué La Mesa tiene un clima tan cálido?

El clima de La Mesa es clasificado como tropical de sabana, lo que significa que es cálido durante todo el año con una marcada temporada de lluvias. Su altitud, de aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel del mar, permite que reciba una mayor radiación solar directa, lo que explica sus altas temperaturas.

Según el IDEAM, La Mesa registra picos de temperatura superiores a los 30 °C en algunos días del año, especialmente durante los meses secos.

¿Qué hacer en La Mesa, Cundinamarca?

Además de su clima cálido, La Mesa es reconocida por sus paisajes naturales, senderos ecológicos, fincas turísticas y miradores.

Entre los planes más populares se encuentran:

Visitar el Mirador de la Nariz del Diablo, desde donde se observan los valles del Tequendama.

Recorrer el Camino Real, una antigua ruta colonial.

Explorar las fincas cafetaleras de la zona.

Disfrutar de balnearios y piscinas al aire libre.

Un destino cada vez más buscado para vivir y vacacionar

Por su cercanía con Bogotá y su clima privilegiado, La Mesa se ha convertido en un lugar atractivo para quienes buscan vivienda campestre o invertir en turismo. El auge de casas campestres, hoteles, boutique y glampings en la zona es una prueba de su creciente popularidad.