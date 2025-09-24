Fuertes temperaturas tienen en apuros a los cucuteños

Cielo con sol y nubes que reflejan altas temperaturas; termómetro que supera los 40°. (Foto: Getty Images) / lamyai

Cúcuta

Las altas temperaturas que se han presentado en Cúcuta en las últimas semanas han generado una mayor demanda de hidratación en los cucuteños y alertas en salud pública.

El medico cirujano David Fajardo dijo a Caracol Radio que “este golpe de calor genera mediciones muy altas en cuanto al calor, provoca deshidratación, genera malestares y también podría elevar la presión en algunas personas”.

Explicó el profesional de la salud que frente a esta situación también es importante utilizar bloqueador por la irradiación que provocan los rayos solares.

Así mismo llamó la atención sobre los cuidados que se debe tener sobre los adultos mayores y los menores de edad, para evitar complicaciones en salud.

Finalmente el médico pidió acatar las recomendaciones frente a la ola de calor que esta viviendo esta ciudad fronteriza.