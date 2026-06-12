Trump anuncia haber llegado a un gran acuerdo con Irán y Teherán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber alcanzado un gran acuerdo de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente el mandatario.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa”, declaró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le habían hecho descartar planes para la toma de la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: Lo descartaría si firmamos el acuerdo.

Sin conclusión final

Tras el anuncio de Trump, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna conclusión final con respecto a un acuerdo con EE.UU.

En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que «la mayoría del texto estaba finalizado» pero que la Casa Blanca no dejó de «cambiar sus posicionamientos» con respecto a las negociaciones.

Bagaei describió las afirmaciones del presidente estadounidense como meras «especulaciones».

Cancelados los ataques ordenados por Trump a Irán

El anuncio de un inminente acuerdo, que ponga fin a la guerra que iniciaron EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llega poco después de que el jefe de Estado anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán para este jueves ante el avance de las negociaciones.

“Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.

Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense permanecerá plenamente vigente, aseguró el Trump.

Netanyahu reacciona al anuncio de Trump

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su aprecio a Trump por las condiciones que, según el líder israelí, están acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego anunciado por el mandatario estadounidense.

“El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región”, informó la oficina de Netanyahu.

Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego firmado el 8 de abril, Washington amenazó hoy con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban sin efecto en la práctica el alto el fuego y responsabilizó a Washington de las peligrosas consecuencias de estas acciones.