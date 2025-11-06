Salud mental, internacionalización y cierre de brechas: Luis Gilberto Murillo

El excanciller, exembajador de Estados Unidos, y ahora precandidato a la presidencia de Colombia, Luis Gilberto Murillo, participó en la conversación de precandidatos en 5x20 de Hora 20 de Caracol Radio, para hablar acerca de los desafíos y las propuestas referentes a la educación del país.

En cuanto a esto, Murillo inició hablando acerca de la gran brecha que existe en el sistema educativo de Colombia, partiendo de su experiencia, como un ciudadano originario de la región del Chocó, donde según el precandidato, tuvo que estudiar sin la presencia de energía eléctrica. Con relación a esto, Murillo estipuló la necesidad de proteger a la niñez partiendo de la implementación de políticas públicas que resalten la protección a la educación en los primeros 5 años de vida de los niños.

Salud mental e internacionalización

Además de esto, el exembajador mencionó diferentes desafíos que se enfrentan desde el tema de la educación, siendo uno de ellos, la salud mental. Con base en esto, aseguró que el sistema educativo debe repensarse, pues con esto, el país se podrá reinsertar en el contexto internacional, que además, ahora es un contexto que se establece bajo un marco de redes sociales y abundante tecnología.

Brechas sociales en la educación

Por otro lado, el precandidato también estableció como un desafío, la necesidad de encontrar una alternativa para cerrar las brechas sociales, que se han definido desde diversos aspectos como brechas sociales y demográficas o socioeconómicas. Es decir, que se debe plantear un modelo donde el lugar de nacimiento, los ingresos o el apellido, no pueden ser factores determinantes en el futuro de una persona.

Murillo, uso su caso como ejemplo, asegurando que una de sus tías, que era una maestra del Chocó, le regaló un libro con el cual se preparó durante varios años para presentar los exámenes de estado ICFES, gracias a lo cual, obtuvo el mejor resultado de la región, lo que le permitió acceder a una beca, que según el precandidato, le cambió la vida. Sin embargo, el exembajador aseguró que eso no podía ser una excepción, sino que más bien, tendría que ser una norma. Dando a entender que la posibilidad de acceder a una formación de alto nivel, no tendría que ser un privilegio, sino una oportunidad para todos los estudiantes.

Origen de las brechas

En cuanto a las razones que dan pie a estas brechas, Murillo estableció que hay dos factores que son determinantes, siendo uno de ellos la prioridad política, y, por otro lado, la asignación de recursos, pues, según Murillo, hay una limitación en la inversión de dicho dinero.

Por último, el precandidato aseguró que además de estas dificultades, se encuentran los entornos familiares los niños y niñas, que en su mayoría, tienen índices de pobreza muy altos, que son acompañados por entornos de inseguridad y de distancias lejanas para llegar a las instituciones educativas, las cuales, no cuentan con las condiciones óptimas, abriendo así, las brechas sociales en términos de educación.

