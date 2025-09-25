El Futuro de la Educación en Colombia: claves para repensar la educación superior

La educación superior en Colombia atraviesa un momento de transformación marcado por retos estructurales: la ampliación de las brechas sociales, las demandas cambiantes del mercado laboral, la inestabilidad de los subsidios del ICETEX y un déficit de financiación que golpea tanto a instituciones públicas como privadas.

En este contexto, Prisa Media presenta una nueva edición de El Futuro de la Educación, que en su tercer año convoca a expertos de distintos sectores para analizar alternativas ya en marcha o con potencial de implementación en el país.

La agenda destaca temas como la inteligencia artificial y los cursos masivos en línea (MOOC), que permiten acceder a contenidos actualizados y flexibles, adaptables a los ritmos individuales de aprendizaje. También se abordará el auge de las microcredenciales, opciones prácticas que facilitan una rápida inserción laboral.

La discusión sobre financiación ocupa un lugar central. La incertidumbre por la suspensión de subsidios del ICETEX afecta a miles de estudiantes, mientras que surgen modelos privados como Lumni, que ofrecen esquemas más flexibles para acceder a la educación. Estos formatos se perfilan como alternativas clave en un escenario de creciente deserción universitaria.

La cumbre también analizará el impacto de las reformas en curso: desde el trabajo del Ministerio de Educación en nuevas leyes de financiamiento universitario, hasta las inversiones históricas del Gobierno en infraestructura educativa en regiones apartadas. La reducción de desigualdades y el reconocimiento de la diversidad cultural serán ejes transversales.

Con todo, el encuentro busca resaltar la urgencia de innovar y de construir puentes efectivos entre los jóvenes, las universidades y las demandas del mercado laboral.

Siga la transmisión de la tercera cumbre de El Futuro de la Educación en Colombia el próximo 30 de septiembre, desde las 8:30 a.m., en el hotel Hilton de la calle 72 y a través de nuestras plataformas digitales.