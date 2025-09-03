ELN instaló minas antipersonales en instituciones educativas de Sipí, Chocó

Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó el agravamiento de la crisis humanitaria en el departamento por el accionar de los grupos armados ilegales.

La mandataria denunció que en el municipio de Sipí fueron instaladas minas antipersonales en inmediaciones de instituciones educativas, lo que representa una grave amenaza para la vida de niños, niñas y adolescentes. Como consecuencia, los estudiantes llevan más de un mes sin poder asistir a clases.

La compleja situación de orden público ha desencadenado confinamientos, desplazamientos y un riesgo permanente para la población.

Otras afectaciones a la población

Además de restringir la movilidad y poner en peligro a las comunidades, la presencia de artefactos explosivos ha impedido la reparación de servicios básicos. Uno de los más afectados es el restablecimiento de la energía eléctrica, suspendida desde hace casi un año, debido a que los funcionarios de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) no han podido ingresar a la zona.

“Esta comunidad ha venido sufriendo permanentemente los embates del conflicto armado, la disputa territorial entre los grupos y, desafortunadamente, el confinamiento, el desplazamiento e, incluso hoy, la ausencia de servicios tan importantes como la energía eléctrica”, señaló la mandataria departamental.

El panorama violento se suma al ataque del pasado 8 de agosto contra la estación de Policía de Sipí, acción que, según las autoridades, habría sido perpetrada por el frente Ernesto Che Guevara del ELN. En coordinación con el Ejército Nacional se adelantan investigaciones para establecer los responsables.

Ante esta situación, Córdoba reiteró la urgencia de proteger a la niñez y garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras. Asimismo, anunció un incremento de la presencia de la fuerza pública para brindar protección a las comunidades afectadas por el accionar criminal.

La gobernadora hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida, los derechos de la ciudadanía y, en especial, los entornos escolares, reiterando que deben ser espacios de paz y desarrollo comunitario.