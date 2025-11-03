Educación

Colombia avanza en acuerdos con la Unión Africana en temas de ciencia, tecnología e innovación

La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, se reunión con el comisionado de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Africana

Ministra de ciencias Yesenia Olaya y comisionado de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Africana Gaspar Banyankimbona

El ministerio de ciencias reveló esta reunión que tuvo la ministra Yesenia Olaya con el comisionado de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Africana Gaspard Banyankimbona y su delegación, esto con el fin de afianzar la cooperación bilateral entre continentes, en el marco del Tercer Diálogo Interregional sobre Educación y Desarrollo.

En la reunión participaron autoridades y académicos clave de la Unión Africana y socios regionales, con el objetivo de consolidar la colaboración entre ambos continentes en temas de ciencia, tecnología e innovación.

Gaspard Banyankimbona, comisionado de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Africana

El encuentro buscó alinear la cooperación bilateral con la Agenda 2063 de la Unión Africana y el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 de Colombia, traduciendo compromisos políticos en proyectos y acciones concretas.

Colombia y la Unión Africana avanzan en una agenda conjunta que incluye movilidad académica, proyectos en seguridad alimentaria y biotecnología.

