Garzón fortalece la educación con intervención en 46 sedes para evitar la deserción escolar

Neiva

En el municipio de Garzón se llevó a cabo la gran Fiesta de la Matrícula, una estrategia impulsada por la Secretaría de Educación Departamental para promover la inscripción oportuna de los niños y jóvenes. En la zona urbana participaron las cuatro instituciones educativas del municipio, mientras que en la ruralidad se sumaron las demás sedes, logrando una amplia cobertura y participación comunitaria en esta importante jornada.

De acuerdo con las autoridades locales, la deserción escolar se mantiene estable y bajo control. Actualmente, se registran 110 casos en seguimiento, principalmente en el sector rural, donde las dinámicas laborales del campo, como la cosecha cafetera, influyen en la permanencia de los estudiantes. Aun así, se adelantan visitas y acompañamiento a las familias para garantizar el retorno de los menores a las aulas.

Yineth Quintero González, secretaria de educación, afirmo que “una de las noticias más destacadas es que el municipio fue beneficiado con un proyecto presentado ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, liderado por el alcalde Francisco Enrique Calderón Ferriz. Gracias a esta gestión, se intervendrán 46 sedes educativas, lo que representa el mejoramiento del 70% de la infraestructura escolar. Además, se suman 13 sedes gestionadas por la Gobernación del Huila y varias más con recursos propios, de las cuales ya iniciaron obras en 12”.

Garzón cuenta con una población estudiantil de 14.250 alumnos distribuidos en 14 instituciones educativas: cuatro en la zona urbana y diez en la zona rural, con un total de 99 sedes. Este amplio sistema educativo refleja el compromiso del municipio con la cobertura y el acceso a la educación, especialmente en áreas apartadas donde los desafíos logísticos son mayores.