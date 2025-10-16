¿Quiénes deben presentar nuevamente el Icfes?: precios y paso a paso del proceso

Cada año, miles de estudiantes en Colombia presentan la prueba Saber 11 del Icfes como un requisito que deben cumplir para recibir su título como bachiller. Este evalúa sus conocimientos en cinco componentes específicos (Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés) por medio de puntajes que van desde el 0 hasta el 500.

Al igual que el Saber TyT y Saber Pro, que aplican para estudiantes de programas técnicos, tecnólogos y universitarios, este examen también se lleva a cabo los días domingos. Sin embargo, se divide en dos sesiones de aproximadamente cuatro horas y media. El primero, que se desarrolla en la mañana consta de preguntas asociadas a matemáticas, lectura crítica y ciencias sociales. Mientras que el segundo, que aplica durante la tarde, tiene únicamente el componente de inglés.

Un buen puntaje en este examen le permite al estudiante entrar a la universidad para estudiar la carrera que desea. Asimismo, hay quienes reciben diferentes beneficios en caso de lograr la excelencia académica. No obstante, algunos de ellos deben realizar nuevamente la prueba por diferentes razones. Las principales son:

No cumplen con el puntaje mínimo requerido para ingresar al programa universitario de su interés.

para ingresar al programa universitario de su interés. Aspirar a un mejor resultado para recibir los beneficios de financiación de programas de educación superior.

de programas de educación superior. Haberse graduado como bachiller por otras vías, bien sea validando su título o recibiendo educación a distancia.

¿Cómo se realiza la inscripción a la prueba Saber 11?

En cualquiera de estos escenarios, el interesado debe realizar el pago para presentar nuevamente el examen Saber 11 en la fecha y lugar que determine el Icfes. Asimismo, debe llevar a cabo el siguiente procedimiento.

Ingresar a la página web icfes.gov.co y dar clic en la plataforma Prisma.

y dar clic en la plataforma Prisma. Iniciar sesión con el usuario y contraseña registrados en la plataforma. Si no los tiene, debe crear uno nuevo.

registrados en la plataforma. Si no los tiene, debe crear uno nuevo. Una vez haya accedido, debe buscar la pestaña “Inscripción” y luego dar clic en “Inscribir examen”.

y luego dar clic en “Inscribir examen”. Seleccionar la prueba que desea presentar (Saber 11).

Revisar que sus datos básicos sean correctos y completar el formulario con la información que le sea requerida.

que le sea requerida. Confirmar la inscripción y realizar el respectivo pago a través de los medios disponibles, puede ser por ventanilla o desde PSE.

Es importante tener en cuenta el calendario que publica el Icfes para cada una de las pruebas que realiza. De esta manera, podrá saber cuál es el plazo máximo para que realice la inscripción y el pago del examen.

¿Cuánto cuesta presentar el examen del Icfes?

Para el año 2025, el Icfes fijó precios entre 68.000 y 136.000 pesos para quienes paguen el examen Saber 11 bajo la tarifa ordinaria. Mientras que de forma extraordinaria quedó establecido entre 102.000 y 204.000 pesos. El valor a pagar queda sujeto al rango de pensión que maneja el colegio.

Según reportó la entidad, más de 640.000 personas fueron citadas para presentar esta prueba el pasado 10 de agosto. Cada uno de ellos realizó el proceso en varios puntos habilitados en 27 departamentos de Colombia.