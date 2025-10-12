Fecode se suma a las voces de preocupación por violencia en el sector educativo

Cúcuta

El lema “Escuelas territorio de paz” en Norte de Santander poco o nada se cumple dada la gravedad del conflicto que se vive en la región del Catatumbo, al norte del departamento.

En el más reciente informe de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode a través de uno de sus directivos, Hugo Cárdenas en Caracol Radio deja ver la delicada situación a la que están expuestos de manera constante todos los miembros de la comunidad educativa.

El líder sindical lamentó la utilización de los centros educativos por parte de los violentos e incluso en algunos casos “la fuerza pública” también llega a estos lugares y quedamos todos expuestos a una confrontación.

Explicó que en la actualidad " se ha pensado en portar elementos que permitan dejar ver la neutralidad de esos territorios, las escuelas son centros de formación del saber, no campos de batalla para dejar en riesgo a los civiles".

Indicó que lamentablemente no se ha podido avanzar en el respeto para que los docentes no sean vinculados al conflicto y por el contrario, cada día el riesgo es latente para uno de ellos.

Explicó además que muchos han tenido que abandonar el territorio por ese panorama tan grave y otros son victimas de amenazas de manera constante.

En el más reciente informe de la secretaria de educación se reveló que hoy en día son más de 150 los docentes amenazados en Norte de Santander.