Las voces del holocausto que guarda el Centro de Memoria del Palacio de Justicia

El expresidente Belisario Betancour, en el año 2006, explicó ante la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, las razones por las cuales no le pasó al teléfono al entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía. Tomado de el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida.

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

Esta semana se conmemora 40 años de la tragedia que el país vivió por el asalto del M-19 en la toma al Palacio de Justicia y la posterior retoma por parte de las Fuerzas Militares ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Durante años, muchos de los hechos que rodearon ese episodio siguen siendo objeto de investigación. El documento más certero de lo que ocurrió es el informe de la Comisión de la Verdad para el Holocausto del Palacio de Justicia. Es un documento de 489 páginas elaborado entre los años 2005 y el 2010 que reconstruyó los pormenores de esa dolorosa historia.

Fue elaborado con testimonios directos de los protagonistas, entre ellos el del presidente de la República en 1985, Belisario Betancourt, quien contó por qué no le pasó al teléfono al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, durante la sangrienta toma.

Las razones por las cuales el presidente Belisario Betancourt no le contestó al magistrado Echandía

Caracol Radio accedió a esas declaraciones del entonces presidente de la República, Belisario Betancourt, en el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida.

Antes de esas declaraciones, uno de los momentos que se quedó en la memoria de los colombianos fue cuando el magistrado Alfonso Reyes Echandía, a través de la radio pidió al presidente Betancourt cese al fuego. Así sonó en ese momento.

Audio emisión Caracol Radio

El expresidente Belisario Betancour, en el año 2006, explicó ante la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, las razones por las cuales no le pasó al teléfono al entonces presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía.

El informe final de la Comisión de la Verdad, sobre los hechos del Palacio de Justicia, concluyó que el presidente y sus ministros no recibían de parte del comandante de la operación militar, general Arias Cabrales, ni de los superiores de éste, la información puntual acerca de lo que sucedía en el Palacio, lo que generó un vacío de poder, dado que el presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos.

Esta es la segunda parte de la declaración del presidente Belisario Betancourt que reposa en los archivos del Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia.

En agosto de 1982, cuando llegó al poder el presidente Belisario Betancourt Cuartas, por primera vez en la historia del país se reconoció el carácter político y social del conflicto armado colombiano y se decidió utilizar el “diálogo como instrumento principal para buscar la reconciliación del país”, pero, durante la toma al Palacio de Justicia se negó a dialogar ¿Por qué? Esta fue la explicación.

El exmagistrado Nilson Pinilla: Comisionado de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia

A propósito de que el M-19 no quería un diálogo, sino una toma violenta del poder, usted habló con el exmagistrado Nilson Pinilla, quien fue presidente de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia

El exmagistrado Nilson Pinilla dijo a Caracol Radio que, en la muerte y desaparición durante la toma y retoma del Palacio, dos fueron los responsables, el M-19 y el Ejército Nacional.

Play/Pause AUDIO NILSON 1 01:31 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pese al informe que tardó cinco años en construirse, dijo el exmagistrado Nilson Pinilla que es imposible saber toda la verdad de los hechos que rodearon los hechos del Palacio.

Play/Pause AUDIO NILSON 2 01:02 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Y por último, le preguntamos al exmagistrado Pinilla por las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo en su cuenta de la red social “X” que “los magistrados no fueron alcanzados por armas del grupo insurgente, sino del Ejército”. Lo calificó de “mentirosillo”.

Play/Pause AUDIO NILSON 3 02:01 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las voces de los exmagistrados sobrevivientes la holocausto

También accedimos a testimonios de sobrevivientes. Por ejemplo: Reynaldo Arciniegas, magistrado del Consejo de Estado en 1985 y sobreviviente del holocausto, quien fue liberado por el M-19 para hacer llegar un mensaje al Gobierno; y Carlos Betancur Jaramillo, presidente del Consejo de Estado en 1985.

El exmagistrado Carlos Betancur, narró lo que sucedió al día siguiente de la toma cuando todo estaba quemado y destruido. También contó cómo fue el crimen del magistrado Manuel Gaona.

Y el exmagistrado Reinaldo Arciniégas, contó que el 7 de noviembre en la mañana, cuando los guerrilleros autorizaron su salida, el mensaje que él portaba tenía como destinatario al Gobierno, solicitaba la presencia de la Cruz Roja, de un periodista y de un delegado del gobierno.

En los anaqueles de la justicia, el Decreto Legislativo 1917 de 1986 autorizó la publicación del informe sobre los resultados de la investigación encomendada al Tribunal Especial de Instrucción Criminal. En ese documento oficial quedó registro de las amenazas que recibieron los magistrados de las Altas Cortes en esa época y en especial al Consejo de Estado, que fueron documentadas al menos seis meses antes de la toma del Palacio.