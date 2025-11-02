“El Holocausto del Palacio de Justicia fue un crimen contra el Estado mismo”: rector del Externado

El próximo 6 y 7 de noviembre se cumplirán los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un evento trágico que marcó la historia del país. En 28 horas de combates, el edificio del Palacio de Justicia quedó reducido a ruinas. Las armas y los explosivos causaron zozobra dentro de las instalaciones y la muerte de cerca de un centenar de personas, más al menos 8 desaparecidos.

En homenaje a todas las víctimas de este doloroso capítulo de la violencia en Colombia, la Universidad del Externado organizó todo un homenaje que conmemorará la memoria de los 11 magistrados y las decenas de civiles que perdieron la vida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Hernando Parra, rector de la Universidad y Personaje de la Semana en Caracol Radio, habló con Alfonso Ospina de este gran homenaje preparado y conversó sobre la enorme huella que ha dejado la Toma del Palacio en la historia de la justicia en este país.

Las grandes huellas que dejó la toma del Palacio de Justicia

Como lo explica el rector Parra, la toma del Palacio de Justicia fue un duro golpe para el Externado, especialmente porque muchos de los magistrados que fueron asesinados y desaparecidos eran egresados o profesores de la universidad.

“Eran nuestros referentes, no solamente como docentes, no solamente como juristas, sino también como seres humanos”, aseguró Parra. Por esta misma razón, la tragedia que se vivió los días 6 y 7 de noviembre se convirtió en un momento determinante para el Externado.

“Muchos nos encontrábamos ante el dilema de perder la fe en la justicia, ¿qué había pasado? ¿Por qué había ocurrido?“, explicó el rector, quien recordaba igualmente que al año siguiente, la universidad cumplía 100 años desde su fundación.

“Cumplíamos un centenario de nuestra fundación, defendiendo los valores de la libertad, la defensa y la vida, la supremacía del poder civil sobre otra clase de poderes como el militar; ¿por qué esa defensa del Estado de Derecho había desaparecido de un momento a otro? ¿Por qué se había generado una absoluta ruptura frente a esos principios?

En memoria de los once magistrados

Los asesinados en el Palacio de Justicia sigue siendo el corazón del homenaje que prepara la Universidad Externado. No solo fueron víctimas de la violencia, sino símbolos de la independencia judicial y de los valores que sostienen el Estado de Derecho.

Como recordó el rector Hernando Parra, muchos de ellos fueron egresados y profesores de la institución.

“Eran nuestros referentes, no solamente como docentes, no solamente como juristas, sino también como seres humanos”, dijo.

Por eso, este homenaje va más allá del recuerdo: busca mantener viva la responsabilidad de no olvidar y de seguir defendiendo la justicia.

“El Holocausto del Palacio de Justicia fue un crimen contra el Estado mismo, contra la democracia y contra los valores que sostenemos como sociedad”, señaló Parra.

El rector también insistió en que la memoria no puede quedarse en lo simbólico.

“El país no puede olvidar lo que pasó, porque el olvido sería una forma de injusticia”, afirmó.

Con este tributo, el Externado honra a los magistrados que dedicaron su vida al Derecho y reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria como pilares esenciales de una democracia que no puede permitirse olvidar.

Para más información de este evento, consulte en el siguientes enlace todos los detalles: