40 años de la toma del Palacio de Justicia: actividades culturales programadas para su conmemoración

El próximo 6 de noviembre se cumplen 40 años desde la toma del Palacio de Justicia, un evento que marcó la historia del país en 1985, y para conmemorar el suceso, se tienen varias actividades conmemorativas:

Proyección de la película “Noviembre”

En la Cinemateca de Bogotá, se llevarán a cabo dos funciones de la película “Noviembre”, un largometraje histórico protagonizado por Natalia Reyes, Santiago Alarcón y Juan Prada, entre otros actores que narra 27 horas de encierro en un baño donde guerrilleros y rehenes, entre los que se encuentran magistrados y civiles, deberán resistir los enfrentamientos armados que estaban ocurriendo en el momento. Estas funciones será el viernes 24 de octubre a las 3:30 pm y domingo a las 4 de la tarde.

De igual manera, diversas salas como las de Cine Colombia mantienen la proyección durante este mes.

“40 veces noviembre”

Esta exposición será en la biblioteca Luis Ángel Arango el próximo martes 28 de octubre. Una muestra que tiene como fin abrir un espacio de diálogo sobre la resistencia y la memoria histórica de estos hechos a partir de la revisión de diversas fuentes realizada por el Consejo de Estado.

El espacio contará igualmente con archivo documental de la biblioteca y colecciones artísticas otorgadas por el Banco de la República junto a testimonios de personas que vivieron el suceso para obtener un panorama completo y una versión más amplia de lo ocurrido, dentro del marco del respeto y la resiliencia como medio de justicia y verdad.

“El palacio cobra vida”

La fachada del Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar cobrará vida con un video mapping conmemorativo por los 40 años. Su fachada será iluminada con una proyección artística que busca un momento de reflexión y recuerdo. Las proyecciones serán el próximo jueves 6 de noviembre a las 6 de la tarde, con funciones adicionales el 7 y 8 de noviembre desde las 7 de la noche.

Obra “Siempreviva”

El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata será el escenario para esta conmemoración con la obra de teatro “La Siempreviva”, dirigida por Miguel Torres, del 1 al 9 de noviembre.

Con una investigación de más de 2 años, esta obra narra la historia de una madre y la incesante búsqueda de su hija desaparecida durante la toma del Palacio. Basada en la historia real de la familia de Cristina del Pilar Guarín Cortés, una mujer desaparecida en el hecho, lo que inspiró al director a crear al personaje de Julieta Marín, una joven que representa la lucha y resistencia de las víctimas y de las madres en su búsqueda.

Esta obra es “un homenaje a todas las Julieta que no regresaron”, expresa Miguel Torres, director de la obra.

Actos conmemorativos en Medellín

el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque estará en la capital antioqueña como parte de un acto conmemorativo el lunes 27 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Mayor por las 4 décadas del holocausto en el Palacio.

En el evento habrá una jornada de paneles y diálogos dedicados al análisis crítico del hecho y la búsqueda de alternativas para la no repetición de este tipo de sucesos.

Cerrando la jornada, habrá una develación de una escultura por parte del artista plástico Danilo Cuadros en Parques del Rio que entregará un homenaje para las víctimas y ayudará a la preservación de la memoria histórica fuera de la capital.

Recuerde que estos eventos son gratuitos, salvo las funciones de cine y la obra de teatro. Para que asista a estas actividades que buscan un espacio de reflexión para mantener viva la memoria histórica del país.