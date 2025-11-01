“El M-19 cometió una afrenta contra el Estado”: coronel (r) recuerda la toma del Palacio de Justicia

“El M-19 cometió una afrenta contra el Estado”: coronel retirado recuerda la toma del Palacio de Justicia

En vísperas de conmemorarse los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, el coronel (r) Julio César Prieto recordó los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, calificándolos como “una de las mayores afrentas” perpetradas contra el Estado colombiano.

En diálogo con Caracol Radio, Prieto señaló que el ataque del grupo armado M-19 marcó un antes y un después en la historia militar del país y obligó a replantear la doctrina sobre combate urbano.

“Es una fecha de muy triste recordación porque ha sido una de las mayores afrentas realizadas por un grupo terrorista en contra de la institucionalidad, en contra del Estado, donde por el actuar demencial del M-19 se causó la muerte a 98 colombianos, entre ellos a la gran mayoría de los integrantes de las altas cortes”, expresó.

El oficial retirado reconoció que en ese momento las Fuerzas Militares y la Policía carecían de experiencia en enfrentamientos dentro de entornos urbanos, pero aseguró que la tragedia sirvió como punto de partida para fortalecer la doctrina y la preparación en este tipo de operaciones.

“En esa época no contábamos con la experticia necesaria para el combate urbano. Este hecho marcó un hito que obligó al replanteamiento de la doctrina militar”, señaló.

“No se ha reconocido el contexto completo”

El coronel Prieto cuestionó la manera como a su juicio, se ha recordado este episodio, afirmando que existe una tendencia a enfocarse solo en las desapariciones y no en el contexto ni en los antecedentes del ataque.

Recordó que días antes del asalto al Palacio hubo un atentado contra el entonces comandante del Ejército, general Rafael Zamudio Molina, y amenazas contra el presidente de Francia, François Mitterrand, durante su visita al país.

“La gente solo se circunscribe a las tristes desapariciones, pero hubo una serie de hechos que la gente desconoce. Es importante que la memoria histórica del país se mantenga y no se reconstruya de manera amañada”, insistió.

Crítica a las condenas

El coronel también expresó su desacuerdo con las condenas impuestas a algunos altos mandos militares por los hechos de la retoma, mencionando el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado a 35 años de prisión.

“Fue quien comandó las tropas que realizaron la retoma y hoy está prácticamente condenado a cadena perpetua, mientras que los autores intelectuales y materiales del ataque no pagaron un solo día de cárcel y se encuentran disfrutando de las mieles del Gobierno”, dijo.

Lecciones para las nuevas generaciones

A los jóvenes oficiales les deja una reflexión:

“El uso de la fuerza debe ser calculado, con base en la inteligencia y el planeamiento. En ese momento la tecnología era incipiente, pero siempre se actuó bajo las órdenes del presidente Belisario Betancur, quien autorizó el ingreso de las tropas y asumió públicamente la responsabilidad.”

Finalmente, el coronel hizo un llamado a reconocer también a los uniformados que participaron en el rescate de los rehenes durante la operación.

“Todo el mundo habla de los fallecidos, muy triste, muy doloroso, pero nadie habla de los cerca de 300 ciudadanos que fueron rescatados por las tropas ni de los más de 20 miembros de la Policía y el Ejército que fueron asesinados por el M-19”, concluyó.