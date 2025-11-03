A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, así lo recuerdan los presidentes de las Cortes

La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) Archivo Colprensa.

“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Presidente, doctor Alfonso Reyes de Chandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese el fuego inmediatamente”, fueron las últimas palabras del magistrado Alfonso Reyes Echandía, en el Holocausto del Palacio de Justicia.

40 años después de estos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, el país continúa buscando respuestas sobre una de las tragedias más dolorosas de la historia.

Todo comenzó con la irrupción armada del M-19 y la posterior operación militar del Ejército Nacional para recuperar el edificio, que dejó un saldo trágico de casi un centenar de muertos y desaparecidos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, contratistas y visitantes.

¿Qué estaban haciendo los actuales presidentes de las Cortes el día de los hechos?

El impacto de aquellos días continúa vivo en las familias de los desaparecidos, los sobrevivientes y en la sociedad en general, en especial en los magistrados que hoy dirigen las altas cortes.

Para esos días del holocausto, el actual presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Alvarez, era apenas un estudiante de derecho que pudo ver con sus propios ojos como se quemaba el Palacio de Justicia.

“Y ante la noticia que generó confusión para el país y no se sabía exactamente qué era, a las 11 y 30 de la mañana salí de la clase en la Universidad Santo Tomás y quise dirigirme a observar los episodios. Y puedo decir que fui testigo porque me aposté al lado de la Casa del Florero y se podía ver desde ese lugar que había sido coordonado por la Fuerza Pública las detonaciones de ametralladoras, las detonaciones de bombas y una confusión absoluta alrededor del Palacio de Justicia”, indicó a Caracol Radio, el presidente del Consejo de Estado .

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero, estaba en el departamento del Meta en ese entonces y a través de la radio se enteraba de lo que iba a ser uno de los hechos más lamentables del país.

“Recuerdo que alguien pas por frente al juzgado y me dijo que prendiera la radio Aprend y comenc a escuchar las noticias esas noticias tan tristes tan dolorosas para el pa Noticias que en ese entonces y cuando apenas yo llevaba cuatro meses de haber iniciado mi carrera judicial me mostraban un camino en que la justicia está siempre llena de dificultades, de obstáculos y de graves consecuencias”, dijo Tejeiro.

Por su partes, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, no comprendía el revuelo que esta noticia había causado en su casa.

“La radio daba muchas noticias de lo que estaba sucediendo allí, esas imágenes impactantes que publicaban los noticieros de lo que allí sucedía. Y por supuesto durante todos los años, en el bachillerato, luego en la primaria, luego en mi formación universitaria, las sentencias que tuve la oportunidad de leer del Consejo de Estado sobre lo que sucedió allí, evidentemente generan conmoción, preocupación, tristeza”, explicó a Caracol Radio, Rodriguez Tamayo.

La transformación de la justicia 40 años después

Los magistrados coinciden en que ese hecho fracturó la justicia colombiana, instauró miedo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el dolor se convirtió en fortaleza y aseguran que hoy tenemos la rama judicial independiente y que está defendiendo la vida.

“La justicia ha venido modernizando ha venido avanzando por caminos de mejoramiento permanente Hoy los procesos judiciales son más cortos, más céleres. Tenemos hoy una justicia m comprometida a mi modo de ver con un sentido más claro de lo que representa el ser humano. Es una justicia comprometida con la perspectiva de género, con la defensa de los pueblos indígenas, con la necesidad de abrir espacios a la mujer, que en efecto ha venido avanzando en ello”, dijo el presidente del Consejo de Estado.

“Es una justicia que ha visto cómo los cambios tecnológicos han sido un factor para avanzar en la aproximación de la justicia a los ciudadanos. Hoy en día tenemos un poder judicial que atiende las exigencias de la ciudadanía, que enfrentó circunstancias adversas como la pandemia del COVID-19, que permitió que los procesos judiciales se tramiten con mayor celeridad”, indicó Tejeiro.

“El uso de las tecnologías, que ha irradiado todo ese servicio y que ha facilitado el acceso a la justicia de los ciudadanos, que ha mejorado la manera en que los ciudadanos se comunican e interlocutan con los jueces, con los fiscales, con los magistrados y con todos los servidores judiciales”, explicó Rodríguez Tamayo.