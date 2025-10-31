Defender a mi padre no es censurar ni silenciar: hija del magistrado Gaona Cruz

En declaración pública conocida por Caracol Radio, Juliana Gaona Bejarano comienza manifestando que habla en calidad, no solo de hija del magistrado Manuel Gaona Cruz, sino como abogada, actuando en representación de la familia Gaona Cruz y en defensa de “la memoria y la dignidad de mi padre, que hemos intentado proteger ante la justicia colombiana”.

Se refiere al fallo de tutela que se ha comentado ampliamente en medios durante los últimos días, y que ordena acatar una serie de órdenes judiciales a los realizadores de la película “Noviembre”, que presenta hechos mezclados con ficción alrededor de la toma del Palacio de Justicia, en 1985: “se protegió el derecho al buen nombre y la honra del Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado por el M-19, conforme a los hechos acreditados por las investigaciones relacionadas con su crimen, la Comisión de la Verdad establecida por la Corte Suprema de Justicia y los testimonios históricos que han documentado con rigor lo ocurrido”.

La familia Gaona Bejarano sostiene que la película difundió una narrativa falsa, con carácter injurioso, en la que el magistrado Gaona Cruz es presentado “como colaborador del grupo armado que lo secuestró durante 28 horas y posteriormente lo asesinó de forma atroz”.

En atención a esa situación, dice Gaona Bejarano, el juzgado 128 Penal Municipal, de Bogotá, falló a favor de la familia y reconoció una vulneración de derechos fundamentales del magistrado y ordenando medidas correctivas urgentes.

Ante afirmaciones en el sentido de que dicha acción genera censura a la película, la abogada aseguró lo siguiente: “Lo digo con toda claridad: en este fallo no hay censura. La decisión judicial no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión. Lo que hace es proteger la memoria, la verdad y los derechos más básicos de una persona que entregó su vida para defender a su país”.

Y pasa a recordar conceptos jurídicos que amparan la acción: “La libertad de creación es un pilar de toda democracia, pero también tiene límites. No puede distorsionar hechos históricos, estigmatizar las víctimas o afectar la reputación de quien defendió la justicia, amparándose la ficción para alterar o confundir los hechos reales”.

En el fallo que cita Gaona Bejarano, el juez reafirmó un hecho fundamental: incluso las personas que han muerto conservan el derecho a la protección de su imagen y su buen nombre. La decisión judicial ordena que la cinta, así como sus piezas promocionales, incluyan una aclaración visible, en la que se advierta que se trata de una ficción inspirada en hechos reales, y que cualquier semejanza no necesariamente implica una afirmación histórica.

En ese mismo sentido, el juez ordenó que se eliminara de la película una frase que pronuncia uno de los actores: “ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, y prohíbe el uso del nombre o rasgos identificables del magistrado asesinado para atribuirle conductas falsas.

“En ningún momento, los productores ni el director de la película”, comenta Gaona Bejarano, “sustentaron con pruebas o con fundamentos jurídicos las afirmaciones que distorsionan y vulneran la figura de mi padre. La verdad y la memoria de Manuel Gaona Cruz no están en discusión. Ambas están respaldadas por la justicia, los testigos y los informes oficiales que durante décadas han probado quién fue y qué representó. No se puede construir memoria sobre la ficción”.

Recordó, como también lo había hecho su hermano, Mauricio Gaona, en los micrófonos de Caracol Radio, que Manuel Gaona Cruz fue un magistrado íntegro y un jurista que se dedicó a defender la Constitución, la justicia y los valores democráticos. “Esa es la verdad que los registros históricos, las investigaciones oficiales, los testimonios y los miles de estudiantes y servidores de la rama judicial que lo conocieron hoy confirman”, anotó la abogada.

Por último, volvió a referirse a las insinuaciones de censura: “Este fallo de tutela no silencia a nadie. Busca recordar que la libertad, cuando se ejerce con responsabilidad, fortalece la democracia. Cuando no, genera distorsión e impide aprender de la historia. Después de todo, la historia se construye con hechos; no con ficción ni con propaganda”.

El llamado de la abogada es a que se respeten y acaten las decisiones judiciales: “Manuel Gaona Cruz defendió la justicia y el estado de derecho hasta su último aliento, y yo haré lo mismo por él”.