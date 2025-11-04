“Muchos interrogantes siguen sin respuesta”, presidente de la Corte sobre el Palacio de Justicia

Cuatro décadas después de la tragedia del Palacio de Justicia, las palabras del magistrado Jorge Enrique Ibáñez resonaron como un llamado urgente a la verdad.

En su intervención en la Universidad Externado de Colombia, el jurista subrayó que, pese al paso del tiempo, los principales interrogantes sobre lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 siguen sin resolverse.

“El Estado fue condenado por sus omisiones y excesos, pero muchos de los responsables nunca fueron investigados. Hay verdades que aún permanecen en la penumbra”, afirmó Ibáñez, al referirse a los 94 muertos, los 11 magistrados asesinados y los desaparecidos cuyo paradero sigue siendo incierto.

El magistrado recordó que, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2014 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la retoma, las causas y responsabilidades plenas del operativo siguen sin esclarecerse. No obstante, reiteró la responsabilidad del M-19.

“No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial sino una acción demencial. Un acto terrorista según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado”, explicó Ibáñez.

Entre los vacíos el magistrado mencionó varios puntos críticos:

¿Por qué se levantó la vigilancia del Palacio de Justicia días antes de la toma, dejando el edificio desprotegido frente al ataque del M-19?

¿Quién dio la orden de ejecutar una retoma militar tan desproporcionada, con el uso de tanques, ametralladoras y granadas en un escenario lleno de civiles?

¿Por qué se ignoraron los llamados de cese al fuego de los magistrados y del Congreso, que buscaban evitar una masacre?

¿Qué ocurrió realmente con los desaparecidos y por qué muchos cuerpos fueron entregados sin identificación plena?

¿Qué papel tuvo el narcotráfico, especialmente el Cartel de Medellín, en la planificación o financiación de la toma, y por qué nunca se adelantó una investigación seria al respecto?

¿Por qué se destruyeron o desaparecieron pruebas clave, impidiendo una reconstrucción veraz de los hechos?

“Muchos de esos interrogantes no tienen aún respuesta y eso demuestra que el país no ha contado toda la verdad. La ausencia de verdad amplifica la violencia en el tiempo.”

El magistrado insistió en que esta conmemoración debe servir para impedir que el país repita sus errores. “Un país sin memoria siempre vuelve al punto donde dejó de decir la verdad”, advirtió.

Finalmente, el presidente de la Corte lanzó un mensaje a las nuevas generaciones.

“La violencia contra la justicia no se combate con silencio, sino con justicia. Las generaciones jóvenes tienen derecho a vivir en una democracia donde la violencia nunca vuelva a ser un método de disputa política”.