Cerca de 50 presuntos agresores sexuales han sido inadmitidos este año en Antioquia

Medellín

Con los cinco extranjeros inadmitidos en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, ya son más de 50 los que han sido regresados a sus países de origen, luego de impedir su ingreso a Colombia, por presentar alertas de turismo con fines de explotación sexual.

Las inadmisiones se han logrado luego de las verificaciones efectuadas por oficiales de Migración Colombia, quienes determinaron que su ingreso o permanencia en el país representaba un alto riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana, por posible condición de ofensores sexuales.

Según explicó Paola Salazar, directora regional en Antioquia y Chocó de Migración Colombia, “hemos logrado hacer un control que nos arroja unos resultados de más de 50 en admisiones por temas relacionados con posibles ofensores sexuales”.

Funcionarios capacitados para esta labor

En ese sentido, la funcionaria destacó el trabajo que incluye herramientas tecnológicas y la experiencia que tienen los funcionarios de Migración Colombia en los filtros de ingreso del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Dijo la funcionaria que “nosotros estamos haciendo un trabajo a través de nuestros empleados, los oficiales de Migración, en un filtro que consiste no solamente en realizar cruce con bases de datos de agencias homólogas internacionales, también con alertas a través de la embajada de los Estados Unidos y un trabajo que hacemos en la entrevista migratoria con nuestros oficiales, que son personas altamente entrenadas en esta materia y pueden identificar rasgos en la personalidad de viajeros que posiblemente no vienen a practicar un turismo que agrega valor económico y aporta al desarrollo de la región”.

Agregó que cuando ocurre una inadmisión, se garantiza el debido proceso del viajero y se aplica la discrecionalidad administrativa que permite la ley para la inadmisión.

“Angel Watch” es una herramienta clave

Este es un sistema internacional que enlaza la información de agencias extranjeras y genera alerta a las autoridades sobre viajeros que pueden tener antecedentes delictivos, especialmente relacionados con delitos sexuales.

En el momento en que se emite la alerta, se verifica la información, se realizan las validaciones pertinentes y se generan medidas especiales como la inadmisión al país.

Paola Salazar, directora regional en Antioquia y Chocó de Migración Colombia, aclaró que este es un “sistema de información basado en inteligencia artificial, que tiene como objetivo alertar sobre aquellos viajeros o aquellos ciudadanos extranjeros que poseen antecedentes penales, antecedentes judiciales, en materia relacionada con delitos sexuales contra menores de edad, contra niños, niñas y adolescentes, que pretenden ingresar al país”.

Esta herramienta permite que, gracias a los “convenios desarrollados por Migración Colombia, con nuestras bases de datos nacionales que se cruzan con las bases de datos internacionales, nos permitan conocer de manera previa cuando viene un viajero a Colombia si esa persona tiene unos antecedentes, con lo cual nosotros vamos a tomar una decisión de inadmisión en todos los casos”, puntualizó la funcionaria.

¿Cuál es el panorama nacional?

Migración Colombia presentó las cifras consolidadas este año de inadmitidos, en las que se tiene un total de 2.674 ciudadanos extranjeros inadmitidos entre enero y septiembre de 2025, mientras que en el mismo periodo se ejecutaron 227 expulsiones por incumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Las nacionalidades con mayor número de inadmisiones en 2025 son: “Venezuela con 616 casos, República Dominicana con 266 y Estados Unidos con 346. Completan la lista México 127, Haití 43, Cuba 154, Ecuador 111, India 47, China 119 y Perú 87, entre otros países que suman 788 casos”, explicó Migración Colombia.