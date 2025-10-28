Administración Trump reestructura ICE en busca de aumentar deportaciones masivas

Estados Unidos se prepara para intensificar sus esfuerzos de deportaciones masivas ante el incumplimiento de los objetivos fijados por la Casa Blanca. La administración Trump anunció una reestructuración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reemplazando a varios de sus directivos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La medida afecta oficinas en al menos ocho ciudades, entre ellas Los Ángeles, Phoenix, Filadelfia, El Paso, San Diego y Nueva Orleans, y expone una creciente fractura interna dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el rumbo de la política migratoria.

De un lado, el zar fronterizo Tom Homan y el director del ICE, Todd Lyons, defienden concentrar los recursos en migrantes con antecedentes criminales o con órdenes de deportación definitivas.

Del otro, la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, impulsan una línea más agresiva, dirigida a detener a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en el país, con el fin de aumentar las cifras globales de deportación.

Según los últimos datos disponibles antes del cierre del gobierno, ICE arrestaba un promedio de 1.178 personas por día, muy por debajo de las 3.000 diarias que exige el principal arquitecto de la política migratoria de Trump, Stephen Miller.

Agentes de ICE han expresado internamente su preocupación por las tácticas cada vez más agresivas de la Patrulla Fronteriza, en medio de una presión constante de la Casa Blanca por elevar los números de deportaciones antes de fin de año.