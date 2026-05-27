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27 may 2026 Actualizado 16:11

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Medellín

40 años de prisión para abusador sexual de una adolescente en Girardota, Antioquia

El condenado ingresó a la vivienda de la víctima amenazándola de muerte con un cuchillo y la abusó en varias oportunidades.

Abuso a menores de edad / Cortesia Colprensa

Abuso a menores de edad / Cortesia Colprensa

Abuso a menores de edad / Cortesia Colprensa

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Girardota, Antioquia

Un juez condenó a 40 años y 1 mes de prisión a Robeth Javier Aquin Querales por el delito de abuso sexual agravado contra una adolescente de 15 años, ocurrido el 30 de enero de este año en el municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá.

Según la investigación de la Fiscalía, el hombre, de 24 años, ingresó a la vivienda de la víctima, la amenazó de muerte con un cuchillo y la agredió sexualmente en múltiples ocasiones, aprovechando su estado de indefensión.

Momentos después de los hechos, el hoy sentenciado fue capturado por la Policía Nacional mientras se ocultaba en un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el segundo piso del mismo inmueble.

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Las pruebas presentadas por la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) fueron clave para lograr la sentencia. En la audiencia de formulación de acusación, Aquin Querales aceptó los cargos y fue condenado por los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y fuga de presos.

La Fiscalía ha señalado que esta condena refleja su compromiso con la protección de los menores de edad y el castigo ejemplar a los agresores sexuales que utilizan la violencia y la intimidación para cometer sus delitos.

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