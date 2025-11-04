Más de 2500 inadmisiones y expulsiones: Así avanza la lucha contra ofensores sexuales en Colombia

Un total de 2674 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en Colombia, en medio del cumplimiento de diferentes acciones del gobierno colombiano para proteger a la población infantil y adolescente del país.

Se trata de un trabajo conjunto ente Migracion colombia y cooperación internacional, en la que suman un total de 2674 ciudadanos extranjeros inadmitidos por antecedentes de delitos sexuales contra menores y adolescentes y 227 expulsiones por incumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Entre los expulsados inadmitidos hay ciudadanos venezolanos, estadounidenses, y republicanos.