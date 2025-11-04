Más de 2500 inadmisiones y expulsiones: Así avanza la lucha contra ofensores sexuales en Colombia
Se trata de un proceso de inadmisiones y expulsiones en diferentes aeropuertos del país.
Un total de 2674 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en Colombia, en medio del cumplimiento de diferentes acciones del gobierno colombiano para proteger a la población infantil y adolescente del país.
Se trata de un trabajo conjunto ente Migracion colombia y cooperación internacional, en la que suman un total de 2674 ciudadanos extranjeros inadmitidos por antecedentes de delitos sexuales contra menores y adolescentes y 227 expulsiones por incumplimiento de la normativa migratoria vigente.
Entre los expulsados inadmitidos hay ciudadanos venezolanos, estadounidenses, y republicanos.