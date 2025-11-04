Política

Más de 2500 inadmisiones y expulsiones: Así avanza la lucha contra ofensores sexuales en Colombia

Se trata de un proceso de inadmisiones y expulsiones en diferentes aeropuertos del país.

Más de 2500 inadmisiones y expulsiones: Así avanza la lucha contra ofensores sexuales en Colombia

Un total de 2674 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en Colombia, en medio del cumplimiento de diferentes acciones del gobierno colombiano para proteger a la población infantil y adolescente del país.

Se trata de un trabajo conjunto ente Migracion colombia y cooperación internacional, en la que suman un total de 2674 ciudadanos extranjeros inadmitidos por antecedentes de delitos sexuales contra menores y adolescentes y 227 expulsiones por incumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Entre los expulsados inadmitidos hay ciudadanos venezolanos, estadounidenses, y republicanos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad