El tramo Remedios y Vegachí de la autopista Río Magdalena entrará en operación el 10 de noviembre

Nordeste de Antioquia

La concesión Autopista Río Magdalena informó que a partir del 10 de noviembre a las 2 p.m. se habilitará la Unidad Funcional 1 en el tramo Vegachí-Remedios, el cual demoró su puesta en marcha y generó una protesta de la comunidad de la zona en la vereda Otú de Remedios.

La empresa encargada de la construcción, operación y mantenimiento del tramo Remedios - Alto de Dolores - Puerto Berrío, hasta la Troncal del Magdalena, manifestó que luego de superada la situación que evitó que en el mes de octubre entrara en operación, ya se superó y por ello dentro de seis días ese corredor vial podrá ser utilizado en óptimas condiciones.

Adicionalmente, la empresa informó algo que se debe tener en cuenta, y es que el peaje Santa Isabel iniciará su operación el mismo día, recibiendo únicamente pagos en efectivo, de manera temporal.

Esta noticia ha sido celebrada por los líderes comunitarios que participaron de la protesta que terminó con la aceleración de la culminación de las obras que faltaban y que en su momento impidió la apertura del tramo Vegachí-Remedios.